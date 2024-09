Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định nã đối tượng Phạm Văn Sơn (SN 2001, trú tại thôn 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào ngày 13-5-2024 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai ra quyết định khởi tố bị can Phạm Văn Sơn về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi xác minh kết luận, cơ quan điều tra không biết rõ bị can này đang ở đâu.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng thì báo ngay cho Công an huyện Ia Grai, qua số điện thoại trực ban (0269) 3844325 hoặc liên hệ trực tiếp cho đồng chí Dương Công Toại, qua số điện thoại 0905364875 để xử lý theo quy định của pháp luật.