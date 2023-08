An Khê tạm giữ 3 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Văn Minh Vinh (SN 2006, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê); Lâm Quốc Chuyễn (SN 2003) và Phạm Chí Nguyện (SN 2003, cùng trú tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3-8-2023 tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung (đoạn thuộc tổ 3 và tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Vinh đã rủ Chuyễn, Nguyện cầm cây đao, gạch lát nền rượt đuổi chém P.L.T.Đ. (SN 2004, trú tại xã Cư An, huyện Đak Pơ). Hậu quả, Đ., bị thương tích gãy xương cẳng tay và đứt gân cổ tay, rách da vai và đùi.

Theo cơ quan Công an, hành vi của các đối tượng rượt đuổi đánh nhau diễn ra trong thời gian dài, trên các tuyến đường giao thông công cộng gây náo động khu vực dân cư và hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.