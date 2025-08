Công an xã tiên phong nơi tuyến đầu phòng-chống buôn lậu, hàng giả

(GLO)- Nhờ bám sát địa bàn, nắm chắc đối tượng và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, thời gian qua, lực lượng Công an cấp xã đã phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Hiệu quả từ công tác phối hợp

Rạng sáng 18-7, Công an xã Ia Nan phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh) và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) tổ chức mật phục tại khu vực đường mòn ở làng Sơn. Qua đó, lực lượng phối hợp đã bắt quả tang 2 đối tượng: Trần Văn Kha (SN 1991, trú tại thôn Mook Trang, xã Ia Dom) và Trần Văn Trường (SN 1987, trú tại thôn Ia Nhú, xã Ia Nan) điều khiển 2 xe máy chở theo 4 bao tải chứa 120 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng 210 kg.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe máy do Kha điều khiển có 1 bì tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận số pháo trên được mua tại Campuchia và vận chuyển qua biên giới về Việt Nam để bán kiếm lời.

Đối tượng Trần Văn Trường (thôn Ia Nhú, xã Ia Nan) bị bắt giữ khi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ qua biên giới. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào sáng 22-6, Công an xã Tây An (nay là xã Bình Hiệp) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bình Định cũ) bắt quả tang đối tượng Huỳnh Ngọc Thân (trú tại thôn Đại Chí, xã Bình Hiệp) có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Kiểm tra nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 5.480 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Thân khai nhận đã mua số thuốc lá này từ một số đối tượng chưa rõ lai lịch, sau đó lén lút vận chuyển, tàng trữ trong nhà để bán lại cho các cửa hàng, đại lý.

Theo thống kê, từ ngày 1-6 đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng phát hiện, xử lý 20 vụ việc liên quan đến vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đó, 12 vụ việc có sự tham gia, phối hợp của lực lượng Công an cấp xã.

Chủ động nắm chắc địa bàn, đối tượng

Thực tế cho thấy, tình hình tội phạm về buôn lậu, hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp. Nhờ bám sát cơ sở, làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, các đơn vị Công an cấp xã đã kịp thời nhận diện, phát hiện các hành vi, dấu hiệu nghi vấn và lên phương án phối hợp ngăn chặn, xử lý. Điển hình như việc bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo trái phép qua biên giới, trước đó, đối tượng Trần Văn Trường đã lọt vào “tầm ngắm” của Công an xã Ia Nan do có nhiều biểu hiện khả nghi.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Thân (thôn Đại Chí, xã Bình Hiệp) thời điểm bị phát hiện tàng trữ 5.480 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: ĐVCC

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thuyên-Trưởng Công an xã Ia Nan, đối tượng Trường thuộc danh sách quản lý sau cai nghiện ma túy. Ngoài việc phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia Nan thường xuyên tuyên truyền, gọi hỏi, răn đe, Công an xã xác định đây là đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật nên tiến hành giám sát chặt chẽ. Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Trường thường xuyên di chuyển qua lại biên giới bằng đường mòn để mua bán hàng cấm. Để ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi này, một kế hoạch mật phục đã được Công an xã cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Còn Trung tá Đặng Thanh Quang - Phó Trưởng Công an xã Bình Hiệp thì cho biết: Ngoài việc sâu sát địa bàn, lắng nghe phản ánh của người dân, đơn vị còn phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm thông qua ứng dụng VNeID. Qua nắm bắt tình hình và từ các nguồn tin do người dân cung cấp, Công an xã nhận thấy Huỳnh Ngọc Thân có nhiều biểu hiện bất thường như thường xuyên đi sớm về khuya, sử dụng xe máy vận chuyển các thùng hàng nghi vấn, đồng thời kinh tế bất ngờ “phất lên”. Nghi ngờ đối tượng có liên quan đến hoạt động buôn bán hàng lậu, Công an xã đã lên kế hoạch và đề xuất Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp theo dõi, xử lý.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho rằng: Ttinh thần cảnh giác, trách nhiệm và sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhờ nắm chắc địa bàn, đối tượng, Công an cấp xã đã kịp thời tham mưu, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ANTT từ cơ sở.