Gia Lai: Chặn đăng kiểm đối với 1.005 trường hợp chây ì nộp phạt vi phạm giao thông

Cùng với đó, thông báo cho chủ phương tiện khi đi kiểm định lại, phải đến tại Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) hoặc Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an các địa phương nơi công dân cư trú) để hoàn thành việc xử lý vi phạm hành chính.
Trước đó, thông qua việc sử dụng hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã phát hiện, trích xuất hình ảnh các phương tiện vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đã ra thông báo gửi đến người vi phạm.
Tuy nhiên, hiện tại đã quá thời hạn đến xử lý nhưng còn 1.005 trường hợp vi phạm không đến thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính.