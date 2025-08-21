Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Chặn đăng kiểm đối với 1.005 trường hợp chây ì nộp phạt vi phạm giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã gửi văn bản đến Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị đưa 1.005 ô tô vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên chương trình quản lý kiểm định.

Cùng với đó, thông báo cho chủ phương tiện khi đi kiểm định lại, phải đến tại Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) hoặc Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an các địa phương nơi công dân cư trú) để hoàn thành việc xử lý vi phạm hành chính.

lanh-dao-va-cbcs-phong-csgt-kiem-tra-doi-chieu-thong-tin-hinh-anh-phuong-tien-vi-pham-atgt-bi-camera-ghi-lai.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra, đối chiếu thông tin, hình ảnh phương tiện vi phạm giao thông bị camera ghi lại. Ảnh: M.N

Trước đó, thông qua việc sử dụng hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã phát hiện, trích xuất hình ảnh các phương tiện vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đã ra thông báo gửi đến người vi phạm.

Tuy nhiên, hiện tại đã quá thời hạn đến xử lý nhưng còn 1.005 trường hợp vi phạm không đến thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

Pháp luật

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông liên quan đến sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Cụ thể, công dân đỗ sát hạch và được cấp số giấy phép lái xe, cấp đổi bằng lái thành công là có thể lái xe.

null