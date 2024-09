Ngày 20-9, trao đổi với P.V, ông Lê Thanh Tâm-Bí thư Đảng ủy phường Thắng Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, đã xử lý vi phạm về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tùng-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường do điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Thắng Lợi, ông Nguyễn Văn Tùng-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường bị xử lý bằng hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm. “Hồi xảy ra vụ việc, ông Tùng vi phạm nồng độ cồn ở mức rất thấp. Đồng thời, xét thấy trong quá trình công tác ông Tùng đã có nhiều cống hiến đối với phường. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành xử lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Tùng. Chúng tôi cũng đã báo cáo vụ việc này đến Ủy ban Kiểm tra thành ủy”-ông Tâm nói.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn đối với ông Nguyễn Văn Tùng (trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku). Tại thời điểm này, ông Tùng khai nhận làm nghề nghiệp tự do.

Tuy nhiên, khi Phòng Cảnh sát Giao thông có văn bản gửi Công an phường Đống Đa để xác minh, thông tin người vi phạm về nghề nghiệp, đơn vị công tác, cơ quan Công an xác định ông Tùng không phải làm nghề tự do mà là Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi.