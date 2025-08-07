Danh mục
Bắt đối tượng “tống tiền” lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai Pleiku

(GLO)- Sáng 7-8, theo nguồn tin của P.V, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ đối tượng Phạm Quang Đạo (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, năm 2009, Đạo đã mua một lô đất của ông T.V.H (SN 1954, trú tại xã Bàu Cạn) tại xã Gào có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AM831293 do UBND TP. Pleiku (cũ) cấp với giá 170 triệu đồng.

Đối tượng Đạo bị bắt quả tang khi nhận 250 triệu đồng. Ảnh: Duy Hải

Sau đó, Đạo dự định chuyển nhượng thì UBND TP. Pleiku phát hiện thửa đất nêu trên cấp không đúng quy định nên đã ban hành Thông báo số 01/TB-UBND ngày 9-1-2017 thu hồi GCNQSDĐ. Đạo đã tìm ông H. để đòi lại số tiền 170 triệu đồng song ông H. từ chối không trả.

Liên quan đến GCNQSDĐ này, Đạo phát hiện ông T.-cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP. Pleiku (cũ) khi làm cán bộ địa chính tại UBND xã Gào đã làm sai dẫn đến GCNQSDĐ cấp không đúng quy định.

Năm 2017, Đạo đến tìm ông T. nói rằng phải có trách nhiệm với việc làm sai của mình và yêu cầu ông T. phải đòi từ ông H. 500 triệu đồng, nếu không đòi được bản thân ông T. phải đưa cho Đạo 250 triệu đồng, nếu không Đạo sẽ khởi kiện hành vi sai phạm của ông T.

Lúc này, ông T. nói rằng mình đang được lãnh đạo cấp trên xem xét bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP. Pleiku nên nói với Đạo chờ bổ nhiệm xong xuôi rồi sẽ xem lại vụ việc. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, ông T. đã được bổ nhiệm nhưng vẫn không liên hệ lại cho Đạo.

Do đó, thời gian gần đây, Đạo đã liên tục gọi điện, nhắn tin và đến gặp trực tiếp yêu cầu ông T. đòi tiền từ ông H. hoặc phải tự đưa tiền cho mình nếu không sẽ khởi kiện. Lo sợ việc bị Đạo kiện sẽ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, ông T. đồng ý đưa tiền cho Đạo.

Chiều 6-8, Đạo cùng vợ đến phòng làm việc của ông T. tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku nhận số tiền 250 triệu đồng và viết một tờ giấy thể hiện nhận đủ số tiền trên, cam kết sẽ không khiếu nại gì. Khi Đạo nhận 250 triệu đồng tiền mặt từ ông T. và viết giấy nhận tiền xong thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang.

Hiện đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra.

