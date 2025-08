Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

(GLO)- Chiều 6-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu

kết luận hội nghị. Ảnh: N.H

Báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: Từ ngày 15-12-2024 đến 14-7-2025, toàn tỉnh xảy ra 424 vụ tai nạn giao thông, làm 316 người chết, 263 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 169 vụ tai nạn giao thông (giảm 28,5%), tăng 13 người chết (4,3%), giảm 181 người bị thương (giảm 40,8%).

Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 100 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và liên quan đến lứa tuổi học sinh (chiếm 26% tổng số vụ tai nạn giao thông).

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã xử lý hơn 67.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 105 tỷ đồng, tạm giữ hơn 6.100 phương tiện các loại.

Theo đánh giá, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tuy có giảm số vụ và số người bị thương nhưng lại tăng số người chết. Phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra có nguyên nhân trực tiếp là do ý thức chưa tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người điều khiển phương tiện như: thiếu chú ý quan sát khi qua đường, đi không đúng làn đường, phần đường, vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn khi lái xe…

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nêu các giải pháp để quản lý học sinh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa phương, đơn vị như: công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường vẫn còn nhiều hạn chế; tình trạng xe đón trả khách không đúng nơi quy định còn diễn ra; một số đơn vị kinh doanh vận tải chưa chú trọng đúng mức trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, chưa thực hiện đầy đủ các nội dung trong công tác đảm bảo an toàn giao thông theo quy định...

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh nêu các giải pháp để kéo giảm số vụ tai nạn, số người chết, người bị thương do tai nạn giao thông trong các tháng cuối năm 2025. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông và xử lý vi phạm; tổ chức rà soát các bất cập về hạ tầng giao thông, trên cơ sở đó xây dựng phương án khắc phục, xóa các "điểm đen" về tai nạn giao thông.

Ngoài ra, cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; trước mắt tập trung tuyên truyền và xử lý nghiêm thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm giao thông. Siết chặt quản lý các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ người điều khiển phương tiện; thường xuyên theo dõi hoạt động của lái xe qua thiết bị giám sát hành trình để nhắc nhở, cảnh báo kịp thời; kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật về giao thông.

Quan tâm công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe chặt chẽ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông. Cùng với đó là thực hiện nghiêm phương châm xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đẩy mạnh phối hợp giữa các lực lượng chức năng, địa phương, trong đó phân công, gắn trách nhiệm cụ thể các bên tham gia trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý hoạt động vận tải, nhằm giảm sâu số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt chủ đề Năm An toàn giao thông 2025: “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”; phấn đấu đạt mục tiêu toàn tỉnh giảm 10% số vụ, 5% số người chết và 10% số người bị thương vì tai nạn giao thông so với năm 2024.