Gia Lai: Công an cấp xã vận hành ổn định, hoạt động hiệu quả

Với 5 tổ công tác được phân công chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, hoạt động của Công an các xã, phường ngày càng chuyên nghiệp theo phương châm “Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, từ cuối tháng 6-2025, Công an tỉnh Gia Lai triển khai mô hình tổ chức Công an cấp xã gồm 5 tổ công tác chuyên môn: tổ tổng hợp, tổ an ninh, tổ cảnh sát khu vực, tổ cảnh sát trật tự và tổ cảnh sát phòng-chống tội phạm. Mỗi tổ được giao chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể.

Công an xã Tuy Phước Bắc ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: ĐVCC

Theo mô hình này, mỗi đơn vị Công an xã, phường có 1 trưởng và 5 phó trưởng Công an. Mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó và được phân công lãnh đạo phụ trách. Riêng tổ an ninh do trưởng Công an xã, phường trực tiếp đảm trách. Trong mỗi tổ, cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ theo sở trường, chuyên môn để phát huy năng lực cá nhân.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh - cho biết: Việc triển khai mô hình mới đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, xây dựng đơn vị vững mạnh, bám sát địa bàn, giữ vững bình yên cho nhân dân ngay từ cơ sở.

Sau hơn 1 tháng áp dụng mô hình 5 tổ công tác, hoạt động của 135 đơn vị Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đi vào ổn định, nền nếp. Tại nhiều địa phương, dù địa bàn rộng và khối lượng công việc tăng, nhưng với tổ chức bộ máy mới, công việc vẫn được triển khai đồng bộ, từ phục vụ người dân đến đảm bảo ANTT.

Hiệu quả bước đầu

Sau khi sáp nhập, phường Quy Nhơn Nam có diện tích 36,36 km², dân số hơn 73.400 người, thuộc nhóm 3 phường đông dân nhất tỉnh. Hơn 1 tháng qua, mỗi ngày, Công an phường tiếp nhận hơn 70 hồ sơ hành chính. Ngoài ra, trên địa bàn có hàng trăm cơ sở lưu trú và gần 400 người nước ngoài đang cư trú, học tập, làm việc, khiến khối lượng công việc của tổ cảnh sát khu vực rất lớn. Họ phải thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, từ đăng ký, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, nắm và giải quyết các vụ việc về ANTT cho đến công tác xây dựng phong trào, PCCC, quản lý đối tượng…

Cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Quy Nhơn Nam hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: N.C

“Với 50 cán bộ, chiến sĩ, Công an phường bố trí lực lượng cảnh sát khu vực bám sát 33 khu phố, đồng thời duy trì tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở. Các tổ còn phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình ANTT khu dân cư được giữ vững” - Trung tá Trần Thị Thu Hạnh, Trưởng Công an phường Quy Nhơn Nam, cho biết.

Còn tại xã biên giới Ia Pnôn, mô hình 5 tổ công tác đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động. Trung tá Ksor BLơm, Trưởng CA xã, chia sẻ: “Mỗi tổ có 4 - 5 đồng chí, phân công nhiệm vụ theo lĩnh vực rõ ràng để chủ động xử lý tình huống và phối hợp nhịp nhàng trong công việc. Chuyển biến rõ nhất là công tác vận động làm căn cước, định danh điện tử; tuyên truyền pháp luật, nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống”.

Trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, những ưu điểm của mô hình mới cũng đã được các đơn vị tận dụng, phát huy. Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an xã Tuy Phước Bắc, cho hay: Với 27 cán bộ, chiến sĩ, đơn vị không chỉ xây dựng các tổ theo hướng hoạt động chuyên sâu lĩnh vực phụ trách mà còn chú trọng vào sự phối hợp giữa các tổ trong thực hiện các nhiệm vụ chung. Nhờ đó từ ngày 15-7 đến nay, Công an xã đã phát hiện, điều tra, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xử lý 3 vụ trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản.

Tiêu biểu là vụ trộm cắp xe máy xảy ra ngày 15-7 tại thôn Biểu Chánh, xã Tuy Phước Bắc. Ngay khi nhận được tin báo, Trưởng Công an xã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm cùng Tổ Cảnh sát khu vực phối hợp xác minh. Nhờ sự nhịp nhàng, ăn ý trong quá trình làm việc giữa các tổ, sau hơn 1 giờ vào cuộc điều tra, Công an xã làm rõ 3 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm khác tại địa bàn xã Tuy Phước Bắc và xã Tuy Phước.

Việc kiện toàn bộ máy Công an cấp xã theo mô hình mới đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng chất lượng phục vụ người dân và đảm bảo vai trò trụ cột trong công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.