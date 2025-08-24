Gia Lai: Hát karaoke gây ồn ào giữa đêm, người đàn ông bị phạt 750 nghìn đồng

(GLO)- Sáng 24-8, Công an xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã lập hồ sơ và xử phạt hành chính 750 nghìn đồng đối với một trường hợp hát karaoke vào đêm khuya.

Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, khoảng 23 giờ ngày 19-8, tổ công tác của Công an xã Ia Rsai phát hiện anh R.L.K. (buôn Du, xã Ia Rsai) sử dụng loa karaoke lưu động hát tại sân nhà.

Nhà anh K. nằm trong khu vực đông dân cư nên việc hát karaoke giữa đêm đã gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Công an xã Ia Rsai đã tạm giữ loa kéo lưu động mà anh K. sử dụng. Ảnh: ĐVCC

Tổ công tác đã lập hồ sơ và xử phạt hành chính 750 nghìn đồng về hành vi “Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau” theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Theo Công an xã Ia Rsai, tình trạng hát karaoke gây ồn ào vào ban đêm đã diễn ra ở nhiều thôn, buôn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Do đó, đơn vị khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, khuyến khích các hình thức văn nghệ, giải trí với mức độ âm thanh phù hợp, lành mạnh, đảm bảo không gây tiếng động lớn, ồn ào, huyên náo trong khu dân cư.