Gia Lai: Thiếu quan sát dẫn đến tai nạn giao thông, 4 người thương vong

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 25-8, cơ quan Công an đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong xảy ra tại Km1647 trên Quốc lộ 14 (thuộc địa phận thôn Tao Chor, xã la Hrú, tỉnh Gia Lai) là do người điều khiển phương tiện thiếu quan sát.

img-8237.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, chiều 24-8, Ksor Thun (SN 2008, trú tại thôn Lũ Ngó, xã Ia Hrú) điều khiển mô tô BKS 81S1-244.92 đi hướng Đắk Lắk-Gia Lai.

Khi đến địa điểm trên, mô tô của Thun đã va chạm với mô tô BKS 81S1-183.56 do Phạm Thị Hoàng Yến (SN 1993) điều khiển, chở theo Bùi Ngọc Jan Jy (SN 2013) và cháu B.N.M.T. (SN 2022, cùng trú thôn Tao Chor, xã Ia Hrú), đang đi từ bên phải sang bên trái đường theo chiều ngược lại. Tất cả đều đội mũ bảo hiểm, trừ cháu B.N.M.T.

Hậu quả, cháu B.N.M.T. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; Phạm Thị Hoàng Yến, Bùi Ngọc Jan Jy và Ksor Thun bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do Phạm Thị Hoàng Yến điều khiển mô tô chuyển hướng không đảm bảo an toàn, thiếu chú ý quan sát.
