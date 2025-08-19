Trao tiền hỗ trợ 2 bệnh nhi bị tai nạn giao thông tại xã Phú Thiện

(GLO)- Ngày 19-8, tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-phục hồi chức năng Pleiku, ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao 10,5 triệu đồng cho 2 bệnh nhi là R.S. (SN 2020) và R.L. (SN 2021) bị thương do tai nạn giao thông tại xã Phú Thiện.

Số tiền trên do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động thông qua app thiện nguyện 2077. Trước đó, qua vận động, Hội cũng đã trao gần 40 triệu đồng cho gia đình các cháu.

Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ và động viên gia đình cố gắng chăm sóc 2 cháu. Ảnh: Như Nguyện

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe 2 bệnh nhi, đồng thời động viên gia đình cố gắng chăm lo cho hai cháu trong quá trình vật lý trị liệu hồi phục sức khỏe, bởi đây là giai đoạn đòi hỏi sự kiên trì của gia đình cũng như sự cố gắng nỗ lực của các cháu.

Cháu R.S. (SN 2020) và cháu R.L. (SN 2021) là con của chị R.H.N. (SN 1990, trú tại tổ 2, xã Phú Thiện). Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, chồng tàn tật, mất sức lao động.

Trước đó, chị R.H.N điều khiển xe máy chở theo 2 con bị mất lái khiến xe máy đâm vào quán tạp hóa ở khu vực ngã ba đường Ngô Quyền và đường Hà Huy Tập, thuộc tổ 2, xã Phú Thiện. Vụ tai nạn khiến chị R.H.N. tử vong, 2 con bị thương được đưa vào Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu. Trong đó, cháu R.S. (SN 2020) bị chấn thương sọ não, liệt nửa người, được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc và cháu R.L. (SN 2021) chấn thương hàm mặt, điều trị tại Khoa Ngoại.

Qua một thời gian điều trị, sức khỏe 2 bệnh nhi đã tiến triển rõ rệt. Ảnh: Như Nguyện

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, 2 bệnh nhi được chuyển sang Bệnh viện Y dược cổ truyền-phục hồi chức năng Pleiku để tiếp tục điều trị phục hồi chức năng.

Bác sĩ Bùi Thị Hồng Thương-Trưởng khoa Chăm sóc bệnh nhân nặng (Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku) cho biết: Khi vào viện, cháu R.S. trong tình trạng không đáp ứng với ngoại cảnh, không nói được, liệt hoàn toàn nửa người phải… Qua điều trị, sức khỏe bệnh nhi đã có tiến triển rõ rệt, đã đi lại được, cơ lực 4/5, trí nhớ phục hồi tốt. Đối với bệnh nhi R.L., cháu bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Qua điều trị, mắt bé đã nhắm lại được, không còn dấu hiệu rơi vãi khi ăn.