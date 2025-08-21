Danh mục
Phát hiện nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Ngô Mây

THÀNH LONG
(GLO)- Lúc 22 giờ 30 phút ngày 20-8, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Ngô Mây kiểm tra hành chính tại nhà của Võ Hữu Phước và phát hiện 3 nam thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Võ Hữu Phước (SN 2001, trú thôn Vân Triêm, xã Ngô Mây); Nguyễn Văn Kha (SN 1993, trú thôn Tân Tiến, xã Cát Tiến) và Huỳnh Văn Tình (SN 1990, trú thôn Ngãi Chánh, phường An Nhơn). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 6 gói ni lông chứa chất ma túy.

ghep-ngang-16x9-pad.jpg
Các đối tượng Tình, Kha, Phước (từ trái sang) đều dương tính với ma túy. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, tại vị trí Huỳnh Văn Tình ngồi, tổ công tác phát hiện 1 túi da chứa khẩu súng bằng kim loại cùng 3 viên đạn. Tình khai nhận: Khẩu súng và đạn do mình mang đến nhà Phước. Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy.

beautyplus-collage-2025-08-21t01-32-02.png
Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công các loại tội phạm, đơn vị đã chỉ đạo rà soát và ra quân đồng loạt triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy trên địa bàn. Thời gian gần đây, nổi lên tình trạng một số đối tượng mua bán, sử dụng ma túy có trang bị hung khí, thậm chí súng, nhằm tự vệ và chống trả khi bị phát hiện.

