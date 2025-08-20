Khen thưởng Công an phường Hội Phú vì triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Chủ tịch UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) vừa tặng giấy khen cho Tổ Phòng chống tội phạm và 3 cán bộ, chiến sĩ của Công an phường Hội Phú đã có thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng thường xuyên bán ma túy đá cho các thanh-thiếu niên trên địa bàn sử dụng.

Việc khen thưởng được trao tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) diễn ra vào chiều 18-8, do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức.

Bí thư Đảng ủy phường Hội Phú Võ Phúc Ánh (giữa) trao giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường. Ảnh: Tuấn Tú

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 28-7, Công an phường Hội Phú đã kiểm tra căn nhà của đối tượng Nguyễn Hành Hiền (SN 1989) trên đường Lê Thị Riêng.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện trong phòng ngủ của Hiền có 1 chai nhựa, trên nắp chai gắn 1 ống nhựa màu trắng, 1 ống thủy tinh có đầu phình to bám dính chất màu nâu và trên kệ gỗ treo tường có 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng mà đối tượng khai nhận là ma túy đá.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, khống chế đối tượng H.T.T. (SN 1972, trú tại phường Diên Hồng) đến nhà của Hiền với ý định mua ma túy.

Trong đêm 28-7, Công an phường Hội Phú tiếp tục mật phục và khống chế thêm 2 đối tượng gồm: R.C.T. (SN 1999, trú tại xã Ia Hrung) và K.H. (SN 2003, trú tại phường Hội Phú).

Tại cơ quan Công an, T. và H. khai nhận có ý định mang xe máy đến nhà của Hiền để cầm cố lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khi chưa thực hiện được hành vi thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Trong lễ gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã biểu dương, ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ của Công an phường Hội Phú trong vụ bắt giữ các đối tượng ma túy nói trên cũng như đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa bàn trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng đã được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường.