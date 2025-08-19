Danh mục
Bắt đối tượng mang ma túy từ Đắk Lắk qua Gia Lai

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 18-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992, trú tại xã Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16-8, Công an xã Ia Le phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Tuấn điều khiển ô tô BKS 47A-872.42 tại khu vực thôn 6 (xã Ia Le) có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Chí Trung

Kiểm tra trong cốp xe gần phanh tay, lực lượng Công an thu giữ 6 túi nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, trong ví của đối tượng có 1 túi nilon chứa chất bột cục màu trắng mà Tuấn khai là heroin.

Khám xét trên người Tuấn và phương tiện, các trinh sát tiếp tục thu giữ 2 chiếc cân tiểu ly, 1 vật hình khẩu súng màu đen. Tại cơ quan Công an, bước đầu Tuấn khai nhận số ma túy trên do mình mua về rồi cất giấu để sử dụng và bán lại kiếm lời.

null