Tạm giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy ở xã Biển Hồ

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 16-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng cùng trú tại xã Biển Hồ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an xã Biển Hồ đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tập trung rà soát, truy quét các đối tượng có hành vi phạm tội liên quan đến ma túy trên địa bàn.

3-doi-tuong-cuong-qui-hon-tu-trai-qua-da-bi-tam-giu-hinh-su-anh-chi-trung.jpg
3 đối tượng Cương, Quí, Hôn (từ trái qua) đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Chí Trung

Trong tối 13-8, lực lượng Công an đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 3 đối tượng cùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 13-8, tại khu vực chòi của quán cà phê G. (thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ), Công an xã Biển Hồ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Nguyễn Mạnh Cương (SN 1990, trú tại thôn Tiên Sơn 1) tàng trữ 4 đoạn ống hút bằng nhựa, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, các trinh sát tiếp tục bắt giữ Quí (SN 2001, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ) với tang vật là 1 đoạn ống hút tương tự như của Cương tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn Tiên Sơn 2.

Khoảng 30 phút sau, cũng tại thôn Tiên Sơn 2, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Hôn (SN 2001) khi đang mang theo 1 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, 3 đối tượng khai nhận đã mua ma túy của các đối tượng chưa xác định danh tính để mang về sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ.

