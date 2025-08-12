Danh mục
Gia Lai: Bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

THÀNH LONG
(GLO)- Ngày 12-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, 4 đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Hoàng Duy (SN 2008), Đinh Lê Thành Duy (SN 2008), cùng trú tại xã Tây Sơn; Võ Văn Đức (SN 2001) và Tô Quốc Cầu (SN 1996), cùng ở xã An Nhơn Nam.

combined-4-images.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an (từ trái sang, từ trên xuống): Võ Văn Đức, Đinh Lê Thành Duy, Nguyễn Hoàng Duy, Tô Quốc Cầu. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, chiều 11-8, Công an xã Tây Sơn phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Nguyễn Hoàng Duy.

Tại đây, tổ công tác phát hiện 4 đối tượng: Nguyễn Hoàng Duy, Đinh Lê Thành Duy, Võ Văn Đức và Tô Quốc Cầu đang sử dụng ma túy. Thời điểm phát hiện, tổ công tác thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng; đồng thời, tiến hành test nhanh 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy đá.

Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

