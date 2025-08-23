Danh mục
Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

NGUYỄN CHƠN
THÀNH LONG
(GLO)- Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và mua bán người dưới 16 tuổi, liên quan đến nạn nhân là một bé gái 13 tuổi và một số đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ Thái Văn Hòa (SN 1987, trú tại xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản, Mua bán người dưới 16 tuổi”; Nguyễn Tấn Dũng (SN 2009, trú tại phường Hội An, TP. Đà Nẵng), Lê Văn Minh Hoàng (SN 2001, trú phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Trung Phong (SN 1994, trú xã Tuy Phước), Võ Văn San (SN 1997, trú tại phường Quy Nhơn), Huỳnh Tấn Huy (SN 2001, trú phường Quy Nhơn Bắc) về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

1-752.jpg
Các đối tượng bị tạm giữ (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới): Hòa, Hoàng, Dũng, Phong, San, Huy. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự

Trước đó, vào ngày 15-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai nhận đơn của ông N.T.T. (SN 1982, ở phường Quy Nhơn Tây) về việc con gái ông là cháu N. (SN 2012) đang bị bắt làm tiếp viên và các đối tượng yêu cầu ông phải trả số tiền 60 triệu đồng để chuộc cháu N. về.

Qua công tác truy xét nhanh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiến hành triệu tập, đấu tranh với các đối tượng gồm: Nguyễn Trung Phong, Võ Văn San, Huỳnh Tấn Huy để làm rõ vụ việc.

Kết quả cho thấy, vào ngày 17-3, Võ Văn San nhận số tiền 12 triệu đồng để chuyển giao em N. cho Huỳnh Tấn Huy. Đến ngày 18-3, Huy nhận số tiền 19,4 triệu đồng để chuyển giao em N. cho Nguyễn Trung Phong để quản lý, ép làm tiếp viên karaoke.

Khoảng tháng 6-2025, Phong nhận 26,35 triệu đồng để chuyển giao em N. cho Thái Văn Hòa quản lý, đưa đến TP. Đà Nẵng để tiếp tục làm tiếp viên karaoke. Tại đây, N. gọi về cho gia đình cầu cứu. Các đối tượng Lê Văn Minh Hoàng, Nguyễn Tấn Dũng, Thái Văn Hòa thoả thuận với gia đình N. số tiền chuộc 45 triệu đồng và liên tục hăm dọa, yêu cầu phải nhanh chóng ra Đà Nẵng để giao tiền, chuộc N. về nếu không sẽ tiếp tục bán N. cho đối tượng khác. Địa điểm, thời gian giao dịch sẽ do các đối tượng đưa ra.

Sau khi xác định được nơi ở của bị hại, các trinh sát đã lên kế hoạch giải cứu N. Tổ trinh sát truy vết và tiến hành mật phục tại các địa điểm mà nhóm đối tượng đưa ra.

Lúc 1 giờ ngày 21-8, các đối tượng đến điểm hẹn là một quán ăn ở đường Điện Biên Phủ, xã Nam Phước, TP. Đà Nẵng để khảo sát vị trí, phân công canh gác, sau đó mới chở N. đến. Khi nhận thấy không điều gì bất thường và xác định được cha của N. đang mang tiền tới thì chúng mới dẫn N. đến bàn giao.

Thời điểm xác định em N. đã an toàn, các trinh sát cùng Công an địa phương và lực lượng liên quan đã khống chế, bắt quả tang các đối tượng và thu giữ tang vật gồm 45 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 2 xe máy.

“Đây là nhóm đối tượng mua bán người là các cô gái trẻ vào các quán karaoke để làm tiếp viên. Với thủ đoạn biến tướng, nhiều người dân vẫn chưa nhận diện được chiêu trò của loại tội phạm này. Đặc biệt, các đối tượng liên kết với nhau, nhiều lần mua, bán nạn nhân như món hàng để bắt làm tiếp viên trong quán karaoke. Chúng tôi đang mở rộng điều tra để xử lý nhóm đối tượng và các hành vi liên quan”, thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, thông tin.

