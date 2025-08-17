Danh mục
Công an phường Quy Nhơn Nam triệu tập thanh niên cưỡng đoạt tiền của 2 em nhỏ

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Nam đang điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Đặng Bảo Hoàng (SN 2004, trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Vào khoảng 2 giờ ngày 17-8, Đặng Bảo Hoàng đi công việc về đến đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam) thì gặp 4 em nhỏ đang ngồi chơi. Trong đó, Hoàng nhận ra 2 em N.T.P. (SN 2016) và N.A.N. (SN 2013, cùng ở phường Quy Nhơn Đông) đã từng đến quán Internet-nơi mình làm việc để quậy phá.

img-8046.jpg
Đặng Bảo Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Nhỹ Khang

Hoàng dừng xe và yêu cầu 2 em lên xe máy chở đi. Khi đến hẻm Nguyễn Thái Học, Hoàng nói P. và N. nếu trộm cắp được tiền thì phải đưa cho mình. Hoàng lục trong áo P. rồi lấy số tiền 790.000 đồng. Sau khi lấy được tiền, Hoàng chở P. và N. trả lại chỗ cũ.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Nam đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và triệu tập Đặng Bảo Hoàng. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận ban đầu chỉ có ý định đe dọa 2 em, nhưng sau đó nảy lòng tham nên lấy tiền.

Công an phường Quy Nhơn Nam đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của Hoàng.

