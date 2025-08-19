Danh mục
Gia Lai: Phát hiện vụ hàng giả có quy mô lớn tại phường An Nhơn Bắc

THÀNH LONG
(GLO)- Ngày 19-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ hàng giả vừa bị phát hiện tại phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai).

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, Phòng Cảnh sát Kinh tế tăng cường triển khai rà soát các điểm mua bán hàng hóa nghi là hàng trôi nổi, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

1.jpg
Cơ quan Công an thống kê số hàng giả. Ảnh: Nhỹ Khang

Qua quá trình rà soát, ngày 15-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Công an phường An Nhơn Bắc tổ chức kiểm tra tại nhà nghỉ Tư Út (đường Phạm Văn Đồng, phường An Nhơn Bắc) do ông Diệp Thế H. (SN 1986) làm chủ.

Tại đây, tổ công tác phát hiện tại 2 phòng nghỉ chứa 40.081 sản phẩm tiêu dùng nghi là hàng giả một số nhãn hiệu như Aba, Omo, Dove, Xmen, Romano, Sunsilk, kem đánh răng P/S trà xanh…

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ một số công cụ, phương tiện để thực hiện việc làm giả các sản phẩm như: vỏ bao bì bột giặt hiệu Omo 24,5 kg; vỏ bao bì bột giặt hiệu Aba 82,5 kg; thùng bột giặt Lix sạch thơm; 15 kg bột giặt Lix yes tiết kiệm; 1 máy hàn miệng túi; 1 cái cân Nhơn Hòa loại 5 kg.

Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định, số hàng hóa trên là của 2 đối tượng Bùi Văn Thông (SN 1992) và Lê Thị Ngọc (SN 1988), đều trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An. 2 đối tượng này vào thuê nhà nghỉ Tư Út để ở và chứa số hàng hóa giả nhãn hiệu, rồi chở đi tiêu thụ ở nhiều nơi trong tỉnh để kiếm lời.

3.jpg
Các bao bì và dụng cụ làm hàng giả bị phát hiện. Ảnh: Nhỹ Khang

Thượng tá Nguyễn Thanh Quang-Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế-cho biết: Thủ đoạn của đối tượng là mua hàng hóa, chủ yếu xà phòng, dầu gội, kem đánh răng trôi nổi, cho vào bao bì các nhãn hiệu nổi tiếng để tiêu thụ. Để tránh sự kiểm tra của cơ quan Công an, Thông và Ngọc trà trộn một số hàng thật vào hàng giả để tiêu thụ.

Song song với việc đấu tranh với các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, nhanh chóng xác định 21/37 mặt hàng trong số các sản phẩm bị phát hiện, nghi là hàng giả. Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

