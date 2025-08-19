Danh mục
Gia Lai: Xe tải va chạm với xe máy trên Tỉnh lộ 666 khiến 1 người tử vong

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 19-8, các đơn vị của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong trên Tỉnh lộ 666.

hien-truong-vu-tai-nan-xay-ra-tren-tinh-lo-666-khien-anh-n-tu-vong-anh-duy-hai.jpg
Hiện trường vụ tai nạn trên Tỉnh lộ 666 khiến anh N. tử vong. Ảnh: Duy Hải

Theo thông tin ban đầu, ông Đỗ Xuân Tạo (SN 1969, trú tại phường Pleiku) điều khiển xe tải BKS 81H-007.96 lưu thông trên Tỉnh lộ 666 theo hướng từ xã Lơ Pang đi Quốc lộ 19.

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến Km9+300 trên Tỉnh lộ 666 (thuộc làng Chuk, xã Lơ Pang), xe tải của ông Tạo đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81B2-761.48 do anh Đ.C.N. (SN 2003, trú tại xã Mang Yang) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh N. tử vong tại chỗ với vết thương chấn thương sọ não, gãy chân.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an xã Lơ Pang cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra làm rõ.

