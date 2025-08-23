Danh mục
Phát hiện bộ xương khô trên núi ở xã Chư A Thai

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 23-8, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cho biết đang truy tìm tung tích một nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân được phát hiện trên núi tại địa bàn xã.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, người dân phát hiện một bộ xương khô tại khu vực núi thuộc thôn Thanh Thượng (xã Chư A Thai) và trình báo cơ quan chức năng.

chiec-ao-khoac-va-that-lung-buoc-tren-canh-cay-anh-duy-hai.jpg
Chiếc áo khoác và thắt lưng buộc trên cành cây. Ảnh: Duy Hải

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh), Công an xã Chư A Thai và các đơn vị liên quan đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh.

Theo ghi nhận, hiện trường nằm ở khu vực núi cao, hoang vu, ít người qua lại. Bộ xương nghi là của nam giới. Cạnh đó có một áo khoác màu đen-trắng (ngực trái có chữ F, tay phải chữ X, sau lưng có dòng chữ “COURAGE”) và một dây thắt lưng có in hình ngôi sao cùng dòng chữ “DQTV”.

chiec-that-lung-nghi-cua-nan-nhan-tai-hien-truong-anh-duy-hai.jpg
Chiếc thắt lưng nghi của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Duy Hải

Theo nguồn tin của P.V, nhận định ban đầu tử thi đã tử vong khoảng 5-6 tháng trước. Một phần bộ xương bị ảnh hưởng bởi đám cháy cỏ trong mùa khô. Chiếc áo khoác và thắt lưng được buộc trên cành cây có biểu hiện của một vụ treo cổ.

Lực lượng Công an thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân, đề nghị báo cho Công an xã gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (điều tra viên Đặng Văn Mạnh, số điện thoại: 0931.633.679).

Cảnh sát hình sự đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Cảnh sát Hình sự Gia Lai đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm

Pháp luật

(GLO)- Sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng điều tra, phá nhiều vụ án nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng trọng án trước khi vượt biên, đồng thời triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm cờ bạc quy mô lớn.

Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

