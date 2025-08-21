Công an xã Mang Yang bắt giữ 3 đối tượng dùng súng bắn điện để trộm chó

Qua công tác nắm tình hình từ quần chúng nhân dân, Công an xã Mang Yang xác định trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng trộm chó. Các đối tượng thường xuyên hoạt động vào đêm khuya và rạng sáng, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi, gây bức xúc trong cộng đồng.

Lực lượng Công an mật phục bắt giữ các đối tượng vào rạng sáng 20-8. Ảnh: Tiến Dũng

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Công an xã đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng mai phục, đón lõng để triệt phá nhóm đối tượng, bảo vệ tài sản và củng cố niềm tin của người dân.

Các đối tượng Đông, Nhiên, Thanh (từ trái qua) bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Dũng

Rạng sáng 20-8, lực lượng Công an bắt giữ 2 đối tượng gồm: Bùi Văn Nhiên (SN 1984, trú tại xã Lơ Pang, Gia Lai) và Lê Văn Đông (SN 1989, trú tại xã Đông Thành, Thanh Hóa). Tang vật thu giữ gồm xe mô tô, súng bắn điện tự chế, bột ớt...

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận thường xuyên đi dọc các tuyến đường ở xã Mang Yang và vùng lân cận để trộm chó; khi đi mang theo bột ớt để chống trả khi bị truy đuổi.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều con chó còn sống để trả lại cho người dân.

﻿Ảnh: Tiến Dũng

Sau khi bắt trộm, các đối tượng mang chó về nhốt tại nhà Lục Văn Thanh (SN 1987, trú tại xã Mang Yang) trước khi mang đi tiêu thụ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 10 con chó, trong đó, 8 con còn sống bị nhốt trong lồng sắt và 2 con đã chết.

Một người dân vui mừng khi nhận lại chó bị mất trộm. Ảnh: Tiến Dũng

Tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy, lực lượng Công an phát hiện Nhiên và Đông dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an xã Mang Yang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Mang Yang thông báo đến người dân trên địa bàn và các xã lân cận, nếu là bị hại của nhóm đối tượng thì đến cơ quan Công an trình báo, phối hợp điều tra và nhận lại số vật nuôi đã được thu giữ.