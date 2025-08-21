Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an xã Mang Yang bắt giữ 3 đối tượng dùng súng bắn điện để trộm chó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 3 đối tượng sử dụng súng bắn điện để trộm chó.

Qua công tác nắm tình hình từ quần chúng nhân dân, Công an xã Mang Yang xác định trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng trộm chó. Các đối tượng thường xuyên hoạt động vào đêm khuya và rạng sáng, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi, gây bức xúc trong cộng đồng.

luc-luong-cong-an-mat-phuc-bat-giu-cac-doi-tuong-vao-rang-sang-20-8-anh-tien-dung.jpg
Lực lượng Công an mật phục bắt giữ các đối tượng vào rạng sáng 20-8. Ảnh: Tiến Dũng

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Công an xã đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng mai phục, đón lõng để triệt phá nhóm đối tượng, bảo vệ tài sản và củng cố niềm tin của người dân.

cac-doi-tuong-dong-nhien-thanh-tu-trai-qua-da-bi-bat-giu-anh-tien-dung.jpg
Các đối tượng Đông, Nhiên, Thanh (từ trái qua) bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Dũng

Rạng sáng 20-8, lực lượng Công an bắt giữ 2 đối tượng gồm: Bùi Văn Nhiên (SN 1984, trú tại xã Lơ Pang, Gia Lai) và Lê Văn Đông (SN 1989, trú tại xã Đông Thành, Thanh Hóa). Tang vật thu giữ gồm xe mô tô, súng bắn điện tự chế, bột ớt...

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận thường xuyên đi dọc các tuyến đường ở xã Mang Yang và vùng lân cận để trộm chó; khi đi mang theo bột ớt để chống trả khi bị truy đuổi.

luc-luong-cong-an-thu-giu-nhieu-cho-tang-vat-con-song-de-tra-lai-cho-nguoi-dan-anh-tien-dung.jpg
Lực lượng Công an thu giữ nhiều con chó còn sống để trả lại cho người dân.
﻿Ảnh: Tiến Dũng

Sau khi bắt trộm, các đối tượng mang chó về nhốt tại nhà Lục Văn Thanh (SN 1987, trú tại xã Mang Yang) trước khi mang đi tiêu thụ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 10 con chó, trong đó, 8 con còn sống bị nhốt trong lồng sắt và 2 con đã chết.

mot-nguoi-dan-vui-mung-khi-nhan-lai-duoc-cho-bi-mat-trom-anh-tien-dung.jpg
Một người dân vui mừng khi nhận lại chó bị mất trộm. Ảnh: Tiến Dũng

Tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy, lực lượng Công an phát hiện Nhiên và Đông dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an xã Mang Yang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Mang Yang thông báo đến người dân trên địa bàn và các xã lân cận, nếu là bị hại của nhóm đối tượng thì đến cơ quan Công an trình báo, phối hợp điều tra và nhận lại số vật nuôi đã được thu giữ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

Pháp luật

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông liên quan đến sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Cụ thể, công dân đỗ sát hạch và được cấp số giấy phép lái xe, cấp đổi bằng lái thành công là có thể lái xe.

null