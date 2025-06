Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

Trước đó khoảng 4 giờ 30 phút ngày 11-6, Tân đã dùng bả chứa chất độc để bẫy rồi trộm 2 con chó tại khu vực thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa.

Sau khi bỏ 2 con chó này vào bao tải, Tân tiếp tục điều khiển xe máy di chuyển đến thôn Bình Giang (xã Hneng, huyện Đak Đoa) và trộm thêm 1 con chó của người dân tại đây.

Túi nilon nghi là bả chó đối tượng dùng để trộm cắp. Ảnh: Minh Tuấn

Đối tượng chất 3 con chó lên xe máy rồi điều khiển xe bỏ trốn về hướng TP. Pleiku nhằm tìm nơi tiêu thụ.

Nắm thông tin về vụ việc, Công an xã Nam Yang đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và Công an xã An Phú (TP. Pleiku) chặn bắt thành công đối tượng khi đang lẩn trốn đến địa bàn xã An Phú vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày.

Đối tượng Tân đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Ảnh: Minh Tuấn

Lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và công cụ đối tượng dùng để thực hiện hành vi trộm cắp. Được biết, Tân là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, trong đó có 1 vụ về trộm chó.

3 con chó đối tượng đã trộm cắp của người dân tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Minh Tuấn

Hiện vụ việc đã được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh giao cho Công an xã Nam Yang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.