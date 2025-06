Vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp dùng dao gây thương tích cho 2 cán bộ Công an

(GLO)- Sáng 5-6, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho hay, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Huỳnh Thanh Phúc (SN 1991, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) vì dùng dao gây thương tích cho 2 cán bộ Công an.

Được biết, Huỳnh Thanh Phúc là đối tượng đã có nhiều tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản” khi gây án ở tỉnh Đồng Nai và nhiều địa phương tại Gia Lai như các huyện: Kbang, Chư Sê, Chư Păh, Ia Grai.

Đối tượng Huỳnh Thanh Phúc đã bị bắt giữ sau 5 ngày lẩn trốn. Ảnh: Duy Hải

Đối tượng Phúc vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4-2025. Sau khi ra tù, Phúc sống lang thang, không có nghề nghiệp và chỗ ở cố định. Do đó, Phúc nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 8 giờ ngày 30-5, Phúc đã trộm 1 chiếc xe máy của người dân tại làng Nú, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Khoảng 12 giờ cùng ngày, khi bị lực lượng Công an xã Hà Bầu truy đuổi trên quốc lộ 19D (đoạn qua xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa), Phúc đã dùng dao nhọn tấn công gây thương tích cho Thiếu tá Phạm Quyết Thắng-Phó Trưởng Công an xã Hà Bầu và Thượng úy Phan Trung Kỳ-cán bộ Công an xã Hà Bầu.

Sau khi tấn công 2 cán bộ Công an, Phúc đã tẩu thoát vào nương rẫy cà phê gần đó. Trên đường bỏ trốn, Phúc tiếp tục trộm cắp 1 chiếc xe máy của người dân tại huyện Đak Đoa làm phương tiện bỏ trốn.

Nhận được tin báo về vụ việc, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng. Quá trình truy bắt phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng Nhân dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4-6, các trinh sát phát hiện Phúc đang lẩn trốn tại khu vực phường Phù Đổng (TP. Pleiku) nên tiến hành bắt giữ.

Bước đầu Phúc khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy và đâm bị thương 2 cán bộ Công an. Đối tượng khai sau khi gây án đã lẩn trốn qua nhiều địa phương khác nhau tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Phú Yên trước khi bị bắt.