Gia Lai: 2 xe ô tô va chạm khiến 1 người tử vong

(GLO)- Chiều 10-7, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương trên địa bàn xã Sơn Lang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, anh Dương Văn Sỹ (trú tại xã Kông Bơ La) điều khiển xe tải BKS 81C-175.92 lưu thông trên đường Đông Trường Sơn theo hướng từ xã Kbang đi xã Sơn Lang.

Khi đến Km277 thuộc địa phận xã Sơn Lang, xe tải này đã xảy ra va chạm với xe ô tô con BKS 77A-330.14 do anh Đoàn Trọng Bình (trú tại xã Sơn Lang) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn sân bay dã chiến trên đường Đông Trường Sơn. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn khiến chị Đ.T.T (SN 1985, trú tại xã Sơn Lang) ngồi trên xe ô tô con tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo nguồn tin, liên quan đến vụ tai nạn này còn có 3 nạn nhân khác bị thương hiện đang được cấp cứu ở Trung tâm Y tế Kbang.

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Lang, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã khẩn trương có mặt ở hiện trường bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.