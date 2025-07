Gia Lai: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một người tử vong

(GLO)- Khoảng 16 giờ ngày 9-7, tại Km 1158+400 Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Vạn An (xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 29LD-31649 do ông Lê Văn Quân (SN 1992, trú xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Bắc - Nam, va chạm với mô tô biển kiểm soát 77L1-13345 do ông Nguyễn Công Trứ (SN 1956, trú thôn Vạn An, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Bắc - Nam sau đó chuyển hướng Tây - Đông.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Trứ chết tại chỗ, mô tô hư hỏng.

Công an xã Phù Mỹ Bắc đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, thu thập tài liệu liên quan. Đồng thời, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.