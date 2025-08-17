Vận động người dân tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng

(GLO)- Ngày 16-8, tại xã An Hòa, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thu gom, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Tại đây, 4 người dân trên địa bàn xã, gồm: Huỳnh Tấn Phước (SN 1977), Hà Nhật Tiến (SN 1998), Nguyễn Hoài Thương (SN 2005), Hồ Trần Đạt (SN 1991) tự giác giao nộp 4 khẩu súng, thuộc các loại súng hơi, súng thể thao và súng tự chế.

Người dân giao nộp súng. Ảnh: Thành Long

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đồng loạt ra quân, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo ở nhiều địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành nghiêm việc quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ.