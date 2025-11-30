Khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng xâm hại rừng ở xã Kim Sơn

(GLO)- Ngày 29-11, đại diện Hạt Kiểm lâm Hoài Ân cho biết: Đơn vị đang phối hợp Viện kiểm sát để điều tra làm rõ hành vi xâm hại rừng tại khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157 (khu vực Hóc Mốc, thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn).

Theo kết quả kiểm tra của xã ngành chức năng Kim Sơn ngày 8-9, tổng diện tích khai thác rừng trái pháp luật là 94,84 ha, trong đó, UBND xã Kim Sơn quản lý 66,87 ha, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý 27,87 ha và 0,10 ha do một đơn vị trại giam trên địa bàn quản lý.

Theo Quyết định số 619/QĐUBND ngày 25-2-2025 của UBND tỉnh Bình Định cũ về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2024, 66,87 ha tại khoảnh 6, tiểu khu 157 thuộc chức năng phòng hộ do UBND xã Kim Sơn quản lý, trong đó, rừng tự nhiên là 24,50 ha, rừng trồng 42,37 ha.

Trong khi đó, 27,87 ha thuộc khoảnh 6, tiểu khu 157 thuộc chức năng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý, trong đó, rừng tự nhiên 1,34 ha, rừng trồng 26,53 ha. Riêng 0,10 ha rừng tự nhiên tại khoảnh 4, tiểu khu 157 thuộc chức năng sản xuất.

Báo cáo của xã Kim Sơn cũng cho thấy: Hiện trạng rừng tại thời điểm kiểm tra sau vi phạm do Tổ điều tra theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 1-8 của UBND xã Kim Sơn cũng thể hiện: 66,87 ha ở khoảnh 6, tiểu khu 157 có 18,12 ha rừng bị chặt hạ, đốt dọn, dấu vết cưa hạ là bằng máy cưa xăng cầm tay; đã trồng cây keo 16,69 ha, chưa trồng loài cây nào 1,33 ha.

Sau lấn chiếm, các đối tượng trồng keo trái phép. Qua nhiều năm, các đối tượng quay lại khai thác trắng, xâm hại cả rừng tự nhiên. Ảnh: bạn đọc cung cấp

Trong khi đó, 48,75 ha rừng trồng đã khai thác cây keo, đốt dọn, dấu vết cưa hạ là bằng máy cưa xăng cầm tay, gốc cây để lại hiện trường từ mặt đất đến vết cắt 20-30 cm, đường kính gốc 10-30 cm; đã trồng keo.

Đối với diện tích 27,87 ha ở khoảnh 6, tiểu khu 157 thuộc chức năng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý có 3,64 ha rừng tự nhiên bị chặt hạ, đốt dọn, dấu vết cưa hạ là bằng máy cưa xăng cầm tay, gốc cây để lại hiện trường từ mặt đất đến vết cắt 20-30 cm, đường kính gốc 0,6-15 cm...; gốc cây bụi, dây leo và chuối rừng; đã trồng cây keo 0,47 ha, chưa trồng loài cây nào 3,17 ha. Với 24,23 ha rừng trồng là keo cũng được khai thác, đốt dọn, dấu vết cưa hạ là bằng máy cưa xăng cầm tay, gốc cây để lại hiện trường từ mặt đất đến vết cắt 20-30 cm, đường kính gốc 10-30 cm; đã trồng keo.

Nhiều thân cây rừng tự nhiên bị cưa khúc, bỏ lại hiện trường. Ảnh: bạn đọc cung cấp

Đối với 0,10 ha rừng tự nhiên ở khoảnh 4, tiểu khu 157 thuộc chức năng sản xuất cũng bị chặt hạ, đốt dọn, dấu vết cưa hạ là bằng máy cưa xăng cầm tay; chưa trồng loài cây nào. Toàn bộ cây gỗ rừng trồng và cây gỗ rừng tự nhiên đã cưa hạ vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Tại thời điểm Tổ công tác điều tra, xác minh và khám nghiệm hiện trường không có đối tượng vi phạm trên hiện trường. Hiện trường có các đoạn đường đã mở vắt ngang qua các sườn núi, có chiều rộng 4-5m, chiều dài chưa xác định. Tại thời điểm kiểm tra, xác minh không có phương tiện đào mở đường. Nhận định phương tiện dùng để đào mở đường là xe máy đào.

Nhiều đường mòn được mở để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Ảnh: bạn đọc cung cấp

Tổ điều tra xác định thời điểm xảy ra vụ khai thác rừng trồng và phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157, khu vực có tục danh Hóc Mốc (thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn) xảy ra từ khoảng tháng 3 đến tháng 6-2025.

“Bước đầu, lực lượng Kiểm lâm phối hợp cùng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xác định có hơn 30 đối tượng tham gia khai thác trái phép diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên này. Công tác xác minh, điều tra và làm rõ các đối tượng tiếp tục được thực hiện, trước khi hoàn tất hồ sơ để chuyển sang cho cơ quan Công an thụ lý”, đại diện Hạt Kiểm lâm Hoài Ân cho hay.

Đại diện Hạt Kiểm lâm Hoài Ân cho biết thêm: Nguồn gốc rừng trồng bị chặt hạ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6-2025 là diện tích từng bị người dân địa phương lấn, chiếm, phá rừng trái pháp luật xảy ra từ năm 2006, 2007, 2008; sau đó tiến hành để trồng rừng kinh tế. Những diện tích đất, cây trồng trên đất (keo) đã được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý.

Lợi dụng thời điểm trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, các đối tượng này đã tổ chức khai thác. Điều đáng nói, không chỉ khai thác diện tích rừng trồng, các đối tượng này còn xâm hại, chặt hạ luôn cây rừng tự nhiên.

Sáng 29-11, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn cũng xác nhận địa phương đã báo cáo cơ quan chức năng về vụ khai thác và phá rừng tại khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157 để có hướng chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật.