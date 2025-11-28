Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

TRỌNG LỢI
(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo tại xã Kim Sơn. Dự án do hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân chủ trì, nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân sẽ phối hợp cùng các đơn vị tiêu thụ, gồm: hộ kinh doanh Trương Thị Niệm và Nguyễn Văn Thuận để hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm.

Dự án có 26 hộ dân tham gia, trong đó có 9 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo và 15 hộ mới thoát nghèo. Quy mô chăn nuôi gồm 52 con bò vỗ béo theo mô hình mỗi hộ nuôi 2 con. Thời gian triển khai là 8 tháng kể từ ngày được phê duyệt (24-11); UBND xã Kim Sơn là cơ quan chủ trì thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị quản lý.

Chăn nuôi bò thịt vỗ béo ở Gia Lai. Ảnh: Trọng Lợi

Các hộ dân được hỗ trợ giống vật nuôi, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn kỹ thuật… nhằm nâng cao thu nhập, phấn đấu đạt mức trên 100 triệu đồng/hộ sau khi xuất bán bò. Dự án đặt mục tiêu có ít nhất 43% số hộ tham gia thoát nghèo, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo của địa phương trong năm 2025.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 2,542 tỷ đồng, gồm 1,215 tỷ đồng vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, 32,76 triệu đồng đối ứng của HTX và 1,294 tỷ đồng đối ứng của nông dân. Dự án kỳ vọng tạo nền tảng để nhân rộng mô hình chăn nuôi bò thịt vỗ béo trên toàn xã Kim Sơn và các khu vực khác trong tỉnh thời gian tới.

