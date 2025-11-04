Gia Lai: 44 hộ nghèo, cận nghèo tham gia dự án chăn nuôi bò thịt vỗ béo

(GLO)- Ngày 4-11, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo tại xã Phù Mỹ Nam nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Dự án do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (địa chỉ tại thôn Ân Trị, xã Hoài Ân) làm đơn vị chủ trì, do ông Lê Quốc Lập-Giám đốc HTX đại diện pháp luật. Các đơn vị liên kết tiêu thụ sản phẩm gồm hộ kinh doanh Trương Thị Niệm (thôn Phú Thuận, xã Hoài Ân) và hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thuận (thôn Mỹ Hội 1, xã Phù Mỹ Nam).

Dự án có sự tham gia của 44 hộ dân tại xã Phù Mỹ Nam, trong đó có 3 hộ nghèo, 27 hộ cận nghèo và 14 hộ mới thoát nghèo, với quy mô 88 con bò thịt vỗ béo (mỗi hộ nuôi 2 con). Hình thức triển khai là liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong 8 tháng kể từ ngày được phê duyệt, do UBND xã Phù Mỹ Nam chủ trì thực hiện và Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan quản lý.

Mục tiêu của dự án là xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi-tiêu thụ bò thịt bền vững, giúp người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo có việc làm ổn định, tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững. Dự án phấn đấu có ít nhất 30 hộ trong tổng số 44 hộ tham gia thoát nghèo, chiếm 68,18%, đồng thời 100% hộ duy trì sinh kế ổn định sau khi dự án kết thúc.

Ngoài việc hỗ trợ bò giống, thuốc thú y và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, các hộ dân sẽ được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò thịt vỗ béo, tiếp cận quy trình chăn nuôi tiên tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau khi dự án kết thúc, HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân và các đơn vị tiêu thụ cam kết tiếp tục bao tiêu toàn bộ sản phẩm và mở rộng mô hình ra toàn xã Phù Mỹ Nam và các địa bàn khác của tỉnh.

Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo tại xã Phù Mỹ Nam nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn (ảnh minh họa). Ảnh: T.Lợi

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 4,26 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ hơn 2,04 tỷ đồng, HTX đối ứng 32,76 triệu đồng và người dân đối ứng hơn 2,18 tỷ đồng. Nguồn vốn hỗ trợ được trích từ ngân sách trung ương phân bổ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 26-9-2025 của UBND tỉnh Gia Lai về điều chỉnh, phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Thương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, nhấn mạnh: "Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng hàng hóa, hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa người dân-hợp tác xã-doanh nghiệp tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai".