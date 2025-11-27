Người đi xe máy tử vong tại chỗ sau va chạm với ô tô con

(GLO)- Tối 26-11, trên đoạn đường liên xã qua địa phận làng Krai, xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1977, trú tại xã Ia Tôr) điều khiển ô tô con BKS 51A-225.xx lưu thông trên con đường này theo hướng từ xã Đức Cơ đi xã Ia Púch.

Vụ va chạm xảy ra ở đoạn đường dốc khoảng 10%. Ảnh: Văn Tuân

Khi đến địa điểm trên, ô tô của anh Hiếu đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81F6-90.xx do anh N.V.T. (SN 1983, trú tại xã Đức Cơ) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn là khúc cua có độ dốc khoảng 10% và vắng người qua lại. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.