Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Người đi xe máy tử vong tại chỗ sau va chạm với ô tô con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 26-11, trên đoạn đường liên xã qua địa phận làng Krai, xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1977, trú tại xã Ia Tôr) điều khiển ô tô con BKS 51A-225.xx lưu thông trên con đường này theo hướng từ xã Đức Cơ đi xã Ia Púch.

vu-va-cham-xay-ra-o-doan-duong-doc-khoang-10-anh-van-tuan.jpg
Vụ va chạm xảy ra ở đoạn đường dốc khoảng 10%. Ảnh: Văn Tuân

Khi đến địa điểm trên, ô tô của anh Hiếu đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81F6-90.xx do anh N.V.T. (SN 1983, trú tại xã Đức Cơ) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn là khúc cua có độ dốc khoảng 10% và vắng người qua lại. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sáng nay (19-11), Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh hầu tòa

Sáng nay (19-11), Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh hầu tòa

Tin tức

(GLO)- 7 giờ ngày 19-11, các bị cáo Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh cùng các bị cáo khác bị dẫn giải đến tòa. Hôm nay, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty cổ phần Asian Life.

Chính phủ siết quản lý tàu bay không người lái

Chính phủ siết quản lý tàu bay không người lái

Tin tức

Nghị định 288/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/11, thiết lập khung pháp lý toàn diện cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và khai thác máy bay không người lái (UAV), bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

null