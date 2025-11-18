Gia Lai: Tai nạn giao thông trên quốc lộ 19C khiến 1 người tử vong

(GLO)- Khuya ngày 17-11, tại Km 28+400 quốc lộ 19C thuộc thôn Thịnh Văn 2 (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Thời điểm trên, xe mô tô biển số 77Y3-86xx do ông Nguyễn Kim L. (SN 1976, ở xã Vân Canh) điều khiển đi trên quốc lộ 19C theo hướng từ xã Vân Canh đến xã Canh Vinh thì va chạm với xe mô tô biển số 37H1-541xx do Mang N. (SN 2002, ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đăk Lăk) điều khiển đi hướng ngược lại.

​Hậu quả, ông Nguyễn Kim L. bị thương, sau đó tử vong; Mang N. bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐVCC

Theo thông tin ban đầu, N. không có giấy phép lái xe. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời đang mưa rất to.

Cơ quan Công an khuyến cáo trong thời điểm trời đang mưa lớn, người dân hạn chế điều khiển phương tiện ra đường khi không cần thiết; đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông để tránh xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc.