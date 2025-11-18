Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Tai nạn giao thông trên quốc lộ 19C khiến 1 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÀNH LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Khuya ngày 17-11, tại Km 28+400 quốc lộ 19C thuộc thôn Thịnh Văn 2 (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Thời điểm trên, xe mô tô biển số 77Y3-86xx do ông Nguyễn Kim L. (SN 1976, ở xã Vân Canh) điều khiển đi trên quốc lộ 19C theo hướng từ xã Vân Canh đến xã Canh Vinh thì va chạm với xe mô tô biển số 37H1-541xx do Mang N. (SN 2002, ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đăk Lăk) điều khiển đi hướng ngược lại.

​Hậu quả, ông Nguyễn Kim L. bị thương, sau đó tử vong; Mang N. bị thương nặng.

tai-nan-giao-thong-nghiem-trong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐVCC

Theo thông tin ban đầu, N. không có giấy phép lái xe. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời đang mưa rất to.

Cơ quan Công an khuyến cáo trong thời điểm trời đang mưa lớn, người dân hạn chế điều khiển phương tiện ra đường khi không cần thiết; đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông để tránh xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ siết quản lý tàu bay không người lái

Chính phủ siết quản lý tàu bay không người lái

Tin tức

Nghị định 288/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/11, thiết lập khung pháp lý toàn diện cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và khai thác máy bay không người lái (UAV), bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Huỳnh Sang

Gia Lai: Bắt tạm giam đối tượng dùng kiếm chém bạn

Tin tức

(GLO)- Sau khi có kết quả giám định của cơ quan chức năng, ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huỳnh Sang (SN 2008, ở khu phố Định Bình, phường Bồng Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Lật lại loạt sai phạm của thẩm mỹ viện Mailisa

Lật lại loạt sai phạm của thẩm mỹ viện Mailisa

Pháp luật

Thẩm mỹ viện Mailisa nhiều năm qua liên tục bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong hoạt động quảng cáo, cung cấp dịch vụ và sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người khi chưa được cấp phép, hoặc sử dụng người hành nghề nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề.

Sở Công Thương và Trường Cao đẳng Thương mại tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

Gia Lai: Phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tin tức

(GLO)- Ngày 13-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đội ngũ cán bộ các sở, ngành, hiệp hội, UBND các xã, phường và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xử lý hình sự 2 đối tượng ở Phù Mỹ Đông lợi dụng các quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm để phục vụ thi công.

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm

Tin tức

(GLO)- Chiều 12-11, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan Công an xác định chiếc xe tải trong vụ va chạm với xe máy ở ngã tư Hoàng Văn Thụ-Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có giấy phép đi vào đường cấm tại khu vực trên.

null