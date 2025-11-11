Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Xe đầu kéo va chạm xe lăn, 1 phụ nữ tử vong

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chiều 11-11, lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận vào sáng cùng ngày, trên quốc lộ 1 đi qua địa bàn phường xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 11-11 trên quốc lộ 1 tại khu vực gần địa chỉ 340 Lạc Long Quân, thuộc phường Quy Nhơn Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Lúc bấy giờ xe đầu kéo biển kiểm soát 63C-142.xx kéo theo rơ móc biển kiểm soát 63C-006.xx do anh Phạm Nguyễn Xuân V. (SN 1986, trú xã Phú Vinh, tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn đường trên thì tài xế dừng lại, đỗ xe bên đường để kiểm tra lỗi trục trặc.

Khoảng 10 phút sau, anh V. lên xe, điều khiển di chuyển cùng chiều thì va chạm với xe lăn do bà Nguyễn Thị Minh Q. (SN 1972, ở xã Tuy Phước Bắc) điều khiển. Hậu quả vụ va chạm khiến bà Q. tử vong tại chỗ.

Công an phường Quy Nhơn Bắc nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin phương tiện, nạn nhân phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

