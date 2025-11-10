Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Taxi tông xe máy khiến 1 phụ nữ tử vong tại xã Đề Gi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 10-11, lãnh đạo UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) xác nhận: Vào trưa cùng ngày, trên tuyến ĐT 639 qua địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 41 phút, trên tuyến ĐT 639 qua thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi.

hien-truong-vu-tai-nan.jpg
Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Lúc bấy giờ, xe taxi hãng L.D. mang biển kiểm soát 50H-775.xx (chưa rõ tài xế điều khiển) di chuyển trên ĐT 639 theo hướng Nam-Bắc. Tới đoạn đường trên thì va chạm với xe máy biển số 68S2-19xx do bà Nguyễn Thị Mỹ L. (SN 1980, ở thôn An Quang Tây, xã Đề Gi) điều khiển chạy cùng chiều, chở mẹ là bà Trần Thị N.

Hậu quả, bà N. tử vong tại chỗ. Bà L. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Đề Gi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Sự việc nhanh chóng được báo cáo đến lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp điều tra.

Clip ghi lại vụ tai nạn từ góc quay trên xe taxi. Clip: Bạn đọc cung cấp

Chiều cùng ngày, clip được cho là trích xuất từ camera trên xe taxi được nhiều trang facebook và người dùng mạng xã hội chia sẻ. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khi người điều khiển xe máy chuyển làn để qua đường thì xe taxi lao tới đâm vào. Vụ việc khiến hai người phụ nữ cùng xe máy bị húc văng xa nhiều mét.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an phối hợp các đơn vị chức năng điều tra làm rõ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 6-11, được sự ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), đại diện Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã trao 20 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân Nay Hil (ở làng Kênh Hmek, xã Ia Le). Đây là trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp, không có thẻ BHYT, gia đình khó khăn.

Một cơ sở mua gom, tập kết, sơ chế phế liệu tại xóm Thái gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân. Ảnh: C.L

Nguy cơ ô nhiễm, mất an toàn từ những “xóm phế liệu” ở Phù Cát

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông (ATGT). Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến chính quyền, cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn kéo dài.

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sở Nội vụ Gia Lai vừa có Công văn về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đối với bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần.

Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) lập rào chắn và biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm sạt lở mùa mưa lũ 2025.

Phường Quy Nhơn Nam lập rào chắn, cảnh báo tại các điểm nguy hiểm mùa mưa lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Mùa mưa bão 2025 mới bắt đầu nhưng tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai)-khu vực có nhiều chân núi, địa hình dốc-nguy cơ sạt lở đã hiện hữu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phường đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 30-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh tổ chức buổi thực tập phương án PCCC-CNCH cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng gần 500 học sinh trong trường.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

Sức khỏe

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

null