Taxi tông xe máy khiến 1 phụ nữ tử vong tại xã Đề Gi

(GLO)- Chiều 10-11, lãnh đạo UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) xác nhận: Vào trưa cùng ngày, trên tuyến ĐT 639 qua địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 41 phút, trên tuyến ĐT 639 qua thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Lúc bấy giờ, xe taxi hãng L.D. mang biển kiểm soát 50H-775.xx (chưa rõ tài xế điều khiển) di chuyển trên ĐT 639 theo hướng Nam-Bắc. Tới đoạn đường trên thì va chạm với xe máy biển số 68S2-19xx do bà Nguyễn Thị Mỹ L. (SN 1980, ở thôn An Quang Tây, xã Đề Gi) điều khiển chạy cùng chiều, chở mẹ là bà Trần Thị N.

Hậu quả, bà N. tử vong tại chỗ. Bà L. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Đề Gi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Sự việc nhanh chóng được báo cáo đến lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp điều tra.

Clip ghi lại vụ tai nạn từ góc quay trên xe taxi. Clip: Bạn đọc cung cấp

Chiều cùng ngày, clip được cho là trích xuất từ camera trên xe taxi được nhiều trang facebook và người dùng mạng xã hội chia sẻ. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khi người điều khiển xe máy chuyển làn để qua đường thì xe taxi lao tới đâm vào. Vụ việc khiến hai người phụ nữ cùng xe máy bị húc văng xa nhiều mét.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an phối hợp các đơn vị chức năng điều tra làm rõ.