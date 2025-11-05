Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Vụ tai nạn giao thông khiến 4 thiếu niên thương vong ở Gia Lai: Nỗi đau người ở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Vụ tai nạn kinh hoàng vào rạng sáng 5-11 trên quốc lộ 19B đã khiến 2 người chết, 2 người bị thương. Những người cha, người mẹ trong phút chốc mất con phải mang nỗi dằn vặt, day dứt, song đã quá muộn màng.

Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn về phía cuối làng Đê (xã Bàu Cạn) sáng 5-11 phủ màu tang thương. Trong căn nhà mái tôn ọp ẹp, anh R.L.C. (SN 1980) thất thần nhìn chiếc quan tài để sẵn trước nhà. Anh vẫn không thể tin cậu con trai út của mình là R.C.K. đã ra đi ở tuổi 15.

nha-em-k-dang-chuan-bi-tang-le-cho-cau-thieu-nien-15-tuoi-anh-van-ngoc.jpg
Gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho K. Ảnh: Văn Ngọc

Tối 4-11, như thường lệ, K. vẫn đi xuống suối soi cua cùng các bạn. K. tranh thủ đi bắt cua để mang ra chợ bán. “Hết lớp 6, nó nghỉ học, gia đình nói sao cũng không nghe. Những ngày qua, nó chỉ quanh quẩn làm việc nhà. Tối đến thì đi soi cua. Hôm nọ, nó bán cua được hơn 400 ngàn đồng, liền mua bộ quần áo mới”-anh C. kể.

Sau khi bắt cua, K. trở về nhà tắm rửa. Khoảng 21 giờ, K. xin bố mẹ đi chơi cùng với K.N. (SN 2012) ở cùng làng. Khuya hôm ấy, vợ chồng anh C. đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại báo tin K. bị tai nạn cách nhà hơn 10 km. Vợ chồng anh vội vã mượn xe máy của hàng xóm để chạy đến hiện trường thì bàng hoàng hay tin con trai đã tử vong.

"Nhà tôi chỉ có 1 chiếc xe máy. Nhiều lần tôi đã ngăn cản vì cháu chưa có giấy phép lái xe, đi buổi tối rất nguy hiểm. Nhưng khi tôi đi ngủ rồi chìa khóa để ở xe nó lấy đi lúc nào không hay. Không ngờ nó đi mà không bao giờ có thể trở về nữa”-anh C. nghẹn ngào nói.

Tương tự, chị R.M.B. (SN 1980, trú tại làng Bàng, xã Bàu Cạn) đã nhiều lần can ngăn không cho con mình là R.M.T. (SN 2008) đi xe máy, song vẫn bất lực.

“Vợ chồng tôi nói rất nhiều, la mắng cũng có nhưng nó không nghe. Nó không đi xe nhà thì cũng có bạn bè nó tới đón đi chơi đến khuya mới về. Có lần, nó còn dọa sẽ tự tử nên tôi cũng không dám nặng lời, chỉ mong nó ra đường đi đứng cẩn thận”-chị B. than thở.

Khoảng 20 giờ ngày 4-11, T. nói với mẹ rằng đi dự bữa tiệc trước đám cưới tại nhà một người bạn ở xã Gào. Thấy đường xa lại đi trong đêm tối nên chị B. một mực ngăn cản con. Tuy vậy, T. vẫn đi lúc nào không hay. Khoảng 3 giờ sáng ngày 5-11, có người báo tin về vụ tai nạn, chị B. liền tức tốc chạy ra.

Khi đi ngang hiện trường, thấy 2 chiếc xe máy hư hỏng nặng, vết máu chảy dài trên mặt đường khiến chị B. có dự cảm chẳng lành. Khi đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, được các bác sĩ báo tin con trai đã chết, chị B. liền ngất lịm.

Chị B. ân hận: “Nó là con trai lớn trong nhà nên thường ngày vẫn phụ cha mẹ chăn bò hay đi làm rẫy. Nuôi đứa con lớn như vậy bây giờ mất đi tôi đau xót vô cùng. Giá như tôi ngăn cản quyết liệt hơn, không để con đi chơi bời đêm khuya có lẽ đã không xảy ra chuyện”.

Được biết, ngoài em K. và R.M.T. đã tử vong, 2 nạn nhân còn lại là S.T. (SN 2011, trú tại làng Bàng) và cháu N. cũng bị chấn thương sọ não nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng Công an vẫn đang thu thập chứng cứ để xác minh làm rõ vụ tai nạn. Bước đầu xác định, các nạn nhân đều chưa có giấy phép lái xe và có nghi vấn sử dụng bia rượu trước thời điểm xảy ra tai nạn.

hien-truong-vu-tai-nan-khien-4-thieu-nien-thuong-vong-anh-duy-hai.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 thiếu niên thương vong. Ảnh: Duy Hải

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Trung-Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn-cho hay: Đại diện chính quyền và Ban An toàn giao thông xã đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Vụ tai nạn cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình.

“Ủy ban nhân dân xã sẽ chỉ đạo Công an xã rà soát các đối tượng thanh thiếu niên lêu lổng, có biểu hiện điều khiển xe càn quấy với tốc độ cao, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ để giáo dục, răn đe và có biện pháp xử lý nghiêm. Đồng thời, cả hệ thống chính trị của xã cùng vào cuộc tuyên truyền về hậu quả của tai nạn giao thông, cũng như của việc buông lỏng quản lý con cái”-ông Trung nhấn mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

Xã hội

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

Đời sống

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

Đời sống

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Các đơn vị trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Huỳnh Thị Tình (phường Hoài Nhơn Đông)-thân nhân thuyền viên mất tích. Ảnh: C.C

Gia Lai: Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình ngư dân bị tai nạn

Đời sống

(GLO)- Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ hỗ trợ ngư dân cùng chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân thuyền viên 2 tàu cá gặp nạn trên biển.

Phường Hội Phú đưa robot AI vào phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: Bá Bính

Ðể người dân bớt ngại chuyện giấy tờ, thủ tục

Đời sống

(GLO)- Các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những hình thức hỗ trợ để từng bước đưa chính quyền đến gần dân hơn. Việc thực hiện một số thủ tục hành chính đối với người dân đã trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và ấm áp sự quan tâm.

Bà Trần Thị Thanh Tuyền tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Nữ cán bộ hết lòng vì công việc chung

Đời sống

(GLO)- Trong mắt người dân, bà Trần Thị Thanh Tuyền-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là một cán bộ “nói đi đôi với làm”, sâu sát cơ sở và luôn tận tụy, trách nhiệm vì công việc chung.

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Đời sống

(GLO)- Trên khu vực biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có 2 phụ nữ được cộng đồng tin tưởng, suy tôn làm già làng. Họ cần mẫn “giữ lửa” đoàn kết, gìn giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Ở vị trí xưa nay vốn thuộc về đàn ông, sự hiện diện của họ thật hiếm có và đáng trân trọng.

Bản lĩnh phụ nữ Gia Lai trong phát triển kinh tế gia đình.

Bản lĩnh phụ nữ Gia Lai trong phát triển kinh tế gia đình

Đời sống

(GLO)- Không chỉ khéo léo giữ gìn mái ấm, nhiều phụ nữ Gia Lai hôm nay đã mạnh dạn vươn lên làm kinh tế, từ những mô hình nhỏ đã tạo nên việc làm, thu nhập ổn định cho gia đình và cộng đồng. Bằng sự kiên trì, sáng tạo, họ trở thành điểm sáng trong hành trình xây dựng kinh tế địa phương.

null