Vụ tai nạn giao thông khiến 4 thiếu niên thương vong ở Gia Lai: Nỗi đau người ở lại

(GLO)- Vụ tai nạn kinh hoàng vào rạng sáng 5-11 trên quốc lộ 19B đã khiến 2 người chết, 2 người bị thương. Những người cha, người mẹ trong phút chốc mất con phải mang nỗi dằn vặt, day dứt, song đã quá muộn màng.

Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn về phía cuối làng Đê (xã Bàu Cạn) sáng 5-11 phủ màu tang thương. Trong căn nhà mái tôn ọp ẹp, anh R.L.C. (SN 1980) thất thần nhìn chiếc quan tài để sẵn trước nhà. Anh vẫn không thể tin cậu con trai út của mình là R.C.K. đã ra đi ở tuổi 15.

Gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho K. Ảnh: Văn Ngọc

Tối 4-11, như thường lệ, K. vẫn đi xuống suối soi cua cùng các bạn. K. tranh thủ đi bắt cua để mang ra chợ bán. “Hết lớp 6, nó nghỉ học, gia đình nói sao cũng không nghe. Những ngày qua, nó chỉ quanh quẩn làm việc nhà. Tối đến thì đi soi cua. Hôm nọ, nó bán cua được hơn 400 ngàn đồng, liền mua bộ quần áo mới”-anh C. kể.

Sau khi bắt cua, K. trở về nhà tắm rửa. Khoảng 21 giờ, K. xin bố mẹ đi chơi cùng với K.N. (SN 2012) ở cùng làng. Khuya hôm ấy, vợ chồng anh C. đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại báo tin K. bị tai nạn cách nhà hơn 10 km. Vợ chồng anh vội vã mượn xe máy của hàng xóm để chạy đến hiện trường thì bàng hoàng hay tin con trai đã tử vong.

"Nhà tôi chỉ có 1 chiếc xe máy. Nhiều lần tôi đã ngăn cản vì cháu chưa có giấy phép lái xe, đi buổi tối rất nguy hiểm. Nhưng khi tôi đi ngủ rồi chìa khóa để ở xe nó lấy đi lúc nào không hay. Không ngờ nó đi mà không bao giờ có thể trở về nữa”-anh C. nghẹn ngào nói.

Tương tự, chị R.M.B. (SN 1980, trú tại làng Bàng, xã Bàu Cạn) đã nhiều lần can ngăn không cho con mình là R.M.T. (SN 2008) đi xe máy, song vẫn bất lực.

“Vợ chồng tôi nói rất nhiều, la mắng cũng có nhưng nó không nghe. Nó không đi xe nhà thì cũng có bạn bè nó tới đón đi chơi đến khuya mới về. Có lần, nó còn dọa sẽ tự tử nên tôi cũng không dám nặng lời, chỉ mong nó ra đường đi đứng cẩn thận”-chị B. than thở.

Khoảng 20 giờ ngày 4-11, T. nói với mẹ rằng đi dự bữa tiệc trước đám cưới tại nhà một người bạn ở xã Gào. Thấy đường xa lại đi trong đêm tối nên chị B. một mực ngăn cản con. Tuy vậy, T. vẫn đi lúc nào không hay. Khoảng 3 giờ sáng ngày 5-11, có người báo tin về vụ tai nạn, chị B. liền tức tốc chạy ra.

Khi đi ngang hiện trường, thấy 2 chiếc xe máy hư hỏng nặng, vết máu chảy dài trên mặt đường khiến chị B. có dự cảm chẳng lành. Khi đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, được các bác sĩ báo tin con trai đã chết, chị B. liền ngất lịm.

Chị B. ân hận: “Nó là con trai lớn trong nhà nên thường ngày vẫn phụ cha mẹ chăn bò hay đi làm rẫy. Nuôi đứa con lớn như vậy bây giờ mất đi tôi đau xót vô cùng. Giá như tôi ngăn cản quyết liệt hơn, không để con đi chơi bời đêm khuya có lẽ đã không xảy ra chuyện”.

Được biết, ngoài em K. và R.M.T. đã tử vong, 2 nạn nhân còn lại là S.T. (SN 2011, trú tại làng Bàng) và cháu N. cũng bị chấn thương sọ não nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng Công an vẫn đang thu thập chứng cứ để xác minh làm rõ vụ tai nạn. Bước đầu xác định, các nạn nhân đều chưa có giấy phép lái xe và có nghi vấn sử dụng bia rượu trước thời điểm xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 thiếu niên thương vong. Ảnh: Duy Hải

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Trung-Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn-cho hay: Đại diện chính quyền và Ban An toàn giao thông xã đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Vụ tai nạn cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình.

“Ủy ban nhân dân xã sẽ chỉ đạo Công an xã rà soát các đối tượng thanh thiếu niên lêu lổng, có biểu hiện điều khiển xe càn quấy với tốc độ cao, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ để giáo dục, răn đe và có biện pháp xử lý nghiêm. Đồng thời, cả hệ thống chính trị của xã cùng vào cuộc tuyên truyền về hậu quả của tai nạn giao thông, cũng như của việc buông lỏng quản lý con cái”-ông Trung nhấn mạnh.