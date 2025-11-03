Kịp thời cứu sống học sinh lớp 11 nhảy đập tự tử trên sông Côn

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Sáng 3-11, tại đập dâng Phú Phong trên sông Côn thuộc địa bàn xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ việc một học sinh lớp 11 nhảy đập tự tử. Rất may sự việc được phát hiện kịp thời và nạn nhân được cứu sống.

Nạn nhân là em P.N.A.T. (SN 2009, ở xã Bình Phú), là học sinh một trường THPT trên địa bàn xã Tây Sơn.

nguoi-dan-tai-hien-truong.jpg
Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Fanpage Tây Sơn hội tụ

Theo đó, lúc 7 giờ cùng ngày, em T. đi xe đạp đến giữa cầu giao thông của công trình đập dâng Phú Phong, sau đó nhảy xuống sông tự tử.

Phát hiện sự việc, một số người đàn ông nhảy xuống sông lặn vớt em T. đưa vào bờ đập.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Tây Sơn triển khai lực lượng có mặt kịp thời, phối hợp cùng người dân tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Sau khi thực hiện hô hấp nhân tạo thành công, lực lượng Công an triển khai phương án đưa nạn nhân lên cầu.

nguoi-dan-hong-chuyen.jpg
Khu vực này nằm giữa sông Côn gây khó khăn trong tiếp cận, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Fanpage Tây Sơn hội tụ

Vì địa điểm cứu nạn khó tiếp cận, đặc biệt là sau những ngày mưa lớn, nước sông dâng cao, lực lượng Công an đã huy động xe tải gắn cẩu đến hiện trường để đưa nạn nhân từ thành đập lên cầu.

Đồng thời, Công an xã cũng liên hệ với Trung tâm Y tế Tây Sơn để bố trí phương tiện và nhân viên y tế để nhanh chóng tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân.

Đến khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn. Hiện em T. đã không còn nguy hiểm tính mạng, sức khỏe đang dần hồi phục.

Lực lượng Công an đưa nạn nhân từ bờ đập lên cầu. Clip: ĐVCC

Nguyên nhân sự việc đang được lực lượng Công an phối hợp với nhà trường và các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ.

Cơ quan Công an đề nghị người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin thất thiệt về nguyên nhân vụ việc và nhân thân nạn nhân.

