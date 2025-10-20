Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kịp thời cứu sống một phụ nữ nhảy cầu Thị Nại

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chiều 19-10, một người phụ nữ nhảy cầu Thị Nại (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tự tử. Rất may nạn nhân đã được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 19-10. Thời điểm này, một số người dân thấy người phụ nữ để lại đôi dép cạnh thành cầu rồi nhảy xuống đầm Thị Nại nên đã báo tin cho Đội SOS 115 Bình Định đến hỗ trợ.

Đến khoảng 16 giờ 15 phút, Đội có mặt tại hiện trường, phát hiện người phụ nữ đang vẫy vùng trên mặt nước nên ném 4 chiếc áo phao xuống. May mắn là chị này đã bám vào được 1 chiếc áo phao để cầm cự.

cuu-nguoi-phu-nu-nhay-cau-thi-nai.jpg
Lực lượng chức năng đưa người phụ nữ nhảy cầu Thị Nại vào bờ. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau đó, Đội liên hệ với Công an phường Quy Nhơn Đông, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cùng Bộ đội Biên phòng tham gia cứu nạn.

Phòng Cảnh sát Giao thông lập tức điều 2 ca nô cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cứu người. Đến 16 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là chị C.T.H. (SN 1984, ở thôn Phú Giáo, xã Ngô Mây). Chị H. cho biết lý do nhảy cầu tự tử là vì buồn chuyện gia đình.

Lực lượng chức năng giải cứu người phụ nữ nhảy cầu Thị Nại. Clip: ĐVCC

Tối cùng ngày, sau khi trấn an, làm công tác tư tưởng để nạn nhân ổn định tâm lý, từ bỏ ý nghĩ tiêu cực, Công an phường Quy Nhơn Đông đã liên hệ với gia đình đưa chị H. về nhà chăm sóc.

