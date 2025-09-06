Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Bồng Sơn trong đêm

(GLO)- Trưa 6-9, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Bồng Sơn tự tử.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 5-9, Công an phường Bồng Sơn nhận được tin báo của bà Đào Thị Mỹ L. (SN 1979, ở khu phố Bình Chương Nam, phường Bồng Sơn) về việc chồng bà là ông Lê Văn T. (SN 1975) nhảy cầu tự tử.

Theo trình bày của bà L., vào khoảng 23 giờ ngày 5-9, bà đang ở nhà thì nhận được tin báo từ người thân về việc phát hiện mô tô biển số 77L-163.xx của ông T. dựng trên cầu Bồng Sơn (thuộc khu phố 3, phường Bồng Sơn).

Xe máy, vật dụng của nạn nhân trên cầu Bồng Sơn vào thời điểm phát hiện sự việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Bà L. sau đó tìm kiếm ông T. ở nhà và xung quanh khu vực cầu Bồng Sơn nhưng không thấy. Nghi ngờ chồng đã tự tử, bà L. trình báo sự việc đến Công an phường.

Tiến hành xác minh, Công an phường Bồng Sơn phát hiện trên cầu Bồng Sơn ngoài mô tô của ông T. còn có 1 áo mưa, 1 áo khoác, 1 đôi dép được gia đình xác nhận là của ông T.

Nạn nhân được tìm thấy vào sáng 6-9, sau nhiều giờ tìm kiếm. Ảnh: Trung tâm Cấp cứu Ngọc Tư

Công an phường phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kiếm ông T. ở đoạn sông Lại Giang dưới cầu Bồng Sơn. Đến khoảng 9 giờ ngày 6-9, lực lượng chức năng đã phát hiện, trục vớt thi thể của nạn nhân tại đoạn sông gần chân cầu Bồng Sơn. Thi thể ông T. sau đó được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.