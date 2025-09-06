Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Bồng Sơn trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trưa 6-9, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Bồng Sơn tự tử. 

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 5-9, Công an phường Bồng Sơn nhận được tin báo của bà Đào Thị Mỹ L. (SN 1979, ở khu phố Bình Chương Nam, phường Bồng Sơn) về việc chồng bà là ông Lê Văn T. (SN 1975) nhảy cầu tự tử.

Theo trình bày của bà L., vào khoảng 23 giờ ngày 5-9, bà đang ở nhà thì nhận được tin báo từ người thân về việc phát hiện mô tô biển số 77L-163.xx của ông T. dựng trên cầu Bồng Sơn (thuộc khu phố 3, phường Bồng Sơn).

1.jpg
Xe máy, vật dụng của nạn nhân trên cầu Bồng Sơn vào thời điểm phát hiện sự việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Bà L. sau đó tìm kiếm ông T. ở nhà và xung quanh khu vực cầu Bồng Sơn nhưng không thấy. Nghi ngờ chồng đã tự tử, bà L. trình báo sự việc đến Công an phường.

Tiến hành xác minh, Công an phường Bồng Sơn phát hiện trên cầu Bồng Sơn ngoài mô tô của ông T. còn có 1 áo mưa, 1 áo khoác, 1 đôi dép được gia đình xác nhận là của ông T.

2.jpg
Nạn nhân được tìm thấy vào sáng 6-9, sau nhiều giờ tìm kiếm. Ảnh: Trung tâm Cấp cứu Ngọc Tư

Công an phường phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kiếm ông T. ở đoạn sông Lại Giang dưới cầu Bồng Sơn. Đến khoảng 9 giờ ngày 6-9, lực lượng chức năng đã phát hiện, trục vớt thi thể của nạn nhân tại đoạn sông gần chân cầu Bồng Sơn. Thi thể ông T. sau đó được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Chuyển động trẻ

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Xã hội

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

null