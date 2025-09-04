Người phụ nữ mang thai 4 tháng nghi tự tử ở cầu Thị Nại

(GLO)- Sáng 4-9, tại cầu Thị Nại thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xảy ra một vụ nghi tự vẫn. Nạn nhân là phụ nữ 24 tuổi, đang mang thai con đầu lòng 4 tháng.

Thông tin ban đầu, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 4-9, Công an phường Quy Nhơn Đông nhận tin báo từ anh P.Đ.T. (SN 1987, thường trú xã Tuy Phước) về việc phát hiện chiếc xe máy biển số 77F1-787.03 nhãn hiệu Vision để tại cầu Thị Nại (đoạn từ trụ đèn số 226 đến số 228) từ lúc 5 giờ sáng. Tuy nhiên, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe máy vẫn nằm đó, không có người đến nhận.

﻿Chiếc xe máy nạn nhân để trên cầu Thị Nại. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo kết quả xác minh của Công an phường, chủ phương tiện là chị T.T.N.T. (SN 2001, thường trú phường Quy Nhơn).

Anh N.V.P. (SN 1996, trú phường Quy Nhơn, là chồng chị T.) cho biết chị T. lấy xe máy trên rời nhà lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày. Chị T. đang mang thai 4 tháng, thời gian gần đây có dấu hiệu trầm cảm.

Người dân và gia đình trục vớt thi thể chị T. Ảnh: Đội SOS Bình Định

Ngay sau đó, Công an phường phối hợp với người dân tìm kiếm xung quanh khu vực cầu Thị Nại, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày phát hiện thi thể chị T. tại chân cầu, đoạn từ trụ đèn số 226 đến số 228. Thi thể nạn nhân ngay sau đó đã được trục vớt, đưa lên bờ.

Trước sự việc đau lòng, người dùng mạng mạng xã hội trên địa bàn tỉnh bày tỏ tiếc thương đối với hai mẹ con chị T. và gia đình.

Vụ việc đang được các đơn vị, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.