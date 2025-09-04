Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Người phụ nữ mang thai 4 tháng nghi tự tử ở cầu Thị Nại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC MINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 4-9, tại cầu Thị Nại thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xảy ra một vụ nghi tự vẫn. Nạn nhân là phụ nữ 24 tuổi, đang mang thai con đầu lòng 4 tháng.

Thông tin ban đầu, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 4-9, Công an phường Quy Nhơn Đông nhận tin báo từ anh P.Đ.T. (SN 1987, thường trú xã Tuy Phước) về việc phát hiện chiếc xe máy biển số 77F1-787.03 nhãn hiệu Vision để tại cầu Thị Nại (đoạn từ trụ đèn số 226 đến số 228) từ lúc 5 giờ sáng. Tuy nhiên, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe máy vẫn nằm đó, không có người đến nhận.

2-7547.jpg
﻿Chiếc xe máy nạn nhân để trên cầu Thị Nại. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo kết quả xác minh của Công an phường, chủ phương tiện là chị T.T.N.T. (SN 2001, thường trú phường Quy Nhơn).

Anh N.V.P. (SN 1996, trú phường Quy Nhơn, là chồng chị T.) cho biết chị T. lấy xe máy trên rời nhà lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày. Chị T. đang mang thai 4 tháng, thời gian gần đây có dấu hiệu trầm cảm.

3-7545.jpg
Người dân và gia đình trục vớt thi thể chị T. Ảnh: Đội SOS Bình Định

Ngay sau đó, Công an phường phối hợp với người dân tìm kiếm xung quanh khu vực cầu Thị Nại, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày phát hiện thi thể chị T. tại chân cầu, đoạn từ trụ đèn số 226 đến số 228. Thi thể nạn nhân ngay sau đó đã được trục vớt, đưa lên bờ.

Trước sự việc đau lòng, người dùng mạng mạng xã hội trên địa bàn tỉnh bày tỏ tiếc thương đối với hai mẹ con chị T. và gia đình.

Vụ việc đang được các đơn vị, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Kịp thời cứu nạn thanh niên nhảy cầu Thị Nại

Kịp thời cứu nạn thanh niên nhảy cầu Thị Nại

Ngày 23.4, phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (CA tỉnh) cho biết, sức khỏe của thanh niên nhảy cầu Thị Nại (TP Quy Nhơn) vào ngày 20.4 đã ổn định, hiện gia đình đang tích cực chăm sóc, động viên tinh thần để sớm hồi phục.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Chuyển động trẻ

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

null