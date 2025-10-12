Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an phường An Khê kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Tối 11-10, người dùng mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin, clip về tổ công tác của Công an phường An Khê (tỉnh Gia Lai) đưa người đàn ông bị thương đi cấp cứu. Hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê khiến nhiều người xúc động, khen ngợi.

Đoạn clip ghi lại cảnh xe công vụ của Công an phường An Khê di chuyển vào Trung tâm Y tế An Khê. Khi xe vừa dừng lại, cán bộ Công an phường hỗ trợ đưa một người đàn ông đầu bê bết máu vào phòng cấp cứu để bác sĩ chăm sóc.

cap-cuu-nguoi-bi-nan.jpg
Ông H. được cấp cứu kịp thời tại Trung tâm Y tế An Khê. Ảnh: ĐVCC

Sau vài giờ đăng tải trên trang Fanpage của Công an phường An Khê, clip thu hút hàng nghìn lượt thích, chia sẻ, bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự khen ngợi hành động kịp thời, ấm áp của các cán bộ chiến sĩ. “Chúc bác mau khỏe, cảm ơn tấm lòng của các anh Công an”, một tài khoản bình luận.

Trung tá Nguyễn Đức Hưởng-Tổ trưởng Tổ công tác-cho biết: Sự việc diễn ra vào khoảng 17 giờ ngày 10-10. Vào thời điểm đó, Tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ đang trên đường làm nhiệm vụ trở về, khi đến đường Bùi Thị Xuân (đoạn thuộc tổ 13 An Phú, phường An Khê) thì nghe tiếng kêu cứu của người dân.

Tổ công tác dừng xe tìm hiểu và biết được sự việc ông Trần Minh H. (SN 1964) trong lúc lên cơn co giật do bệnh động kinh đã ngã từ trên giường xuống nền nhà dẫn đến chấn thương vùng đầu, chảy nhiều máu. Tổ công tác lập tức cùng người nhà đưa nạn nhân lên xe công vụ đi cấp cứu. Nhờ đó, ông H. đã được cứu chữa kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tổ công tác Công an phường An Khê đưa người bị thương đi cấp cứu. Clip: ĐVCC

Sau khi qua cơn nguy kịch, ông H. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để tiếp tục điều trị. Người thân của ông mới đây đã bày tỏ xúc động trước sự giúp đỡ tận tình, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê.

