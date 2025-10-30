Gia Lai: Truy tìm tài xế ô tô tông chết người rồi bỏ trốn

(GLO)- Tối 30-10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Biển Hồ, nhưng đã điều khiển xe bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 9 phút ngày 30-10 tại Km1587+900 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 7, xã Biển Hồ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã bỏ trốn (ảnh cắt từ clip).

Thời điểm trên, ô tô con mang BKS 81A-268.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Quảng Ngãi đi tỉnh Gia Lai đã tông vào xe máy BKS 81AV-018.xx do chị N.T.K.T (SN 1986, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau đó, chiếc xe máy văng lên trước, dẫn đến va chạm với xe máy BKS 81N1-036.xx do ông K.K. (SN 1959, trú tại làng Bui, xã Biển Hồ) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Clip: CTV

Sau khi vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, tài xế ô tô đã tăng tốc rời khỏi hiện trường. 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, chị T. đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Biển Hồ phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) khẩn trương đến hiện trường xác minh làm rõ.

Tài xế ô tô đã bỏ chạy vào khu vực vườn cà phê vắng vẻ (ảnh cắt từ clip).

Qua truy xét, cơ quan Công an xác định, đối tượng sau khi gây ra tai nạn chết người đã điều khiển xe bỏ chạy vào đường Lê Văn Sỹ, qua cầu treo Biển Hồ, theo đường bê tông giữa vườn cà phê ở khu vực vắng vẻ để bỏ trốn.

Hiện lực lượng Công an đã xác định biển kiểm soát của xe, làm việc với chủ xe và đang truy tìm người điều khiển chiếc xe nói trên.