Thăm hỏi gia đình 2 vợ chồng tử vong do tai nạn trên quốc lộ 14C

(GLO)- Sáng 24-10, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Hiao đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình của 2 vợ chồng tử vong do tai nạn giao thông trên quốc lộ 14C.

Đó là anh Đ.V.T. (SN 1980) và chị Đ.T.H. (SN 1982), trú tại thôn Điểm 9, xã Ia Hiao.

Được biết, vợ chồng anh T. vừa mua một chiếc máy gặt lúa. Chiều 23-10, anh T. cùng vợ thuê xe tải BKS 47A-294.xx chở máy gặt lúa trên từ tỉnh Quảng Ngãi về Gia Lai theo quốc lộ 14C. Trên xe tải còn chở theo gạch men. 2 vợ chồng anh T. ngồi trên cabin xe cùng 1 nam tài xế và 1 người phụ nữ trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Gia đình tổ chức tang lễ cho vợ chồng anh T. Ảnh: Tiến Thành

Khi đến đoạn Km 23+300 trên quốc lộ 14C đoạn thuộc địa phận xã Rờ Kơi (tỉnh Quảng Ngãi), ô tô mất lái lao qua bên đường rồi lật úp. Vụ tai nạn khiến 4 người trên cabin bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã đưa 4 nạn nhân ra ngoài, nhưng vợ chồng anh T. đã tử vong, 2 nạn nhân còn lại bị thương.

Nắm được thông tin trên, lãnh đạo xã Ia Hiao đã đến gặp mặt gia đình, gửi lời chia buồn chân thành, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước nỗi đau, mất mát to lớn này. Lãnh đạo xã Ia Hiao đã trao phần quà hỗ trợ 5 triệu đồng để động viên gia đình sớm ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn.

Được biết, vợ chồng anh T. có 3 người con, trong đó 2 con đang trong độ tuổi đi học.