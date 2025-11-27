Gia Lai: Xe đầu kéo va chạm xe máy trên quốc lộ 1 khiến người đàn ông tử vong

(GLO)- Chiều 27-11, lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên quốc lộ 1 qua địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đàn ông tử vong.

Vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 20 phút ngày 27-11, tại quốc lộ 1 (đường Lạc Long Quân) thuộc khu phố 12, phường Quy Nhơn Bắc.

Thời điểm trên, ô tô đầu kéo biển kiểm soát 86H-015.xx kéo theo rơ moóc 86R-013.xx do ông Đỗ Phú Q. (SN 1983, trú xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển di chuyển theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐVCC

Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với mô tô biển số 77F5-49xx do ông Điền Đức Q. (SN 1959, trú khu phố 4, phường Quy Nhơn Tây) điều khiển. Hậu quả, ông Q. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Quy Nhơn Bắc triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, nắm thông tin vụ việc, phối hợp các đơn vị đảm bảo giao thông tại khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Quy Nhơn Bắc xác minh, làm rõ.