Công an phường Quy Nhơn bắt đối tượng thực hiện 7 vụ trộm

(GLO)- Chỉ trong vài tháng, Trần Hội Quốc (SN 1991, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện tới 7 vụ trộm, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng và điện thoại đắt tiền.

Công an phường Quy Nhơn lấy lời khai của đối tượng Trần Hội Quốc. Ảnh: Dũng Nhân

Khoảng 0 giờ 50 phút ngày 27-11, trong lúc tuần tra trên địa bàn, Công an phường Quy Nhơn phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở phát hiện Trần Hội Quốc (SN 1991, phường Quy Nhơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Quốc thừa nhận đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 11-2025.

Cụ thể, rạng sáng 21-11, Quốc đột nhập nhà số 944/16/15 Trần Hưng Đạo lấy 10,5 triệu đồng. Trước đó 2 ngày, đối tượng lẻn vào nhà số 944/30 Trần Hưng Đạo trộm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max và 2 triệu đồng. Ngày 30-10, Quốc đột nhập nhà 1004/11B Trần Hưng Đạo lấy 10,5 triệu đồng; ngày 23-10 trộm 18 triệu đồng tại nhà số 1155 Trần Hưng Đạo.

Ngoài ra, Quốc khai thêm 2 vụ khác vào tháng 8-2025: trộm 4 triệu đồng tại 1 nhà dân gần nhà số 1004/11B Trần Hưng Đạo và 7 triệu đồng tại 1 nhà dân gần Trường Tiểu học Đống Đa cơ sở 1 (khu phố 5, phường Quy Nhơn).

Một vụ khác được đối tượng thực hiện lúc 2 giờ 36 phút ngày 15-10 tại khu vực đường Võ Giữ (khu phố 58, phường Quy Nhơn), lấy đi 3 triệu đồng.

Số tiền trộm được, Quốc khai đã dùng để trả nợ, tiêu xài và chơi game. Công an phường Quy Nhơn đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.