Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ (cũ) Cao Minh Thi bị kiến nghị khởi tố

(GLO)- Sau khi thanh tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) liên quan đến việc sang tên đổi chủ khu đất 2.500 m² do Nhà nước quản lý, Thanh tra tỉnh đã có văn bản kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu liên quan đến Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 22-10, Thanh tra tỉnh ban hành kết luận về thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây. Kết quả thanh tra cho thấy lãnh đạo, công chức UBND xã Phước Mỹ cũ (nay là UBND phường Quy Nhơn Tây), gồm các ông, bà: Cao Minh Thi - Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ và 2 công chức địa chính xã Phước Mỹ (Đỗ Nguyên Đính và Lê Công Trang) có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Khu vực có khu đất 2.500 m2﻿ liên quan đến các vi phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn xã Phước Mỹ cũ, nay là phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: An Vũ

Thời điểm hiện tại, ông Cao Minh Thi đang là Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Tây. Bà Đặng Thị Tuyết Nhung là Phó Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Tây.

Liên quan vụ việc, một người phụ nữ ở xã Tuy Phước cũng bị cho là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, quy định tại Điều 341 của Bộ luật Hình sự. Cụ thể là hành vi có dấu hiệu tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Việc Thanh tra tỉnh kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xem xét, khởi tố các cán bộ, cá nhân nói trên được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Thanh tra năm 2025 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc xử lý kết quả thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã thông tin, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, vào tháng 9-2025, Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây. Hoạt động thanh tra nhằm xác minh, làm rõ các nội dung, thông tin báo chí phản ánh.

Nội dung đáng chú ý là các vấn đề liên quan quá trình sử dụng, sang tên đổi chủ khu đất 2.500 m², có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, nằm tại thôn Thanh Long (xã Phước Mỹ cũ) nay là khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây. Khu đất này có giá thị trường ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.