Gia Lai: Điều tra vụ xe đầu kéo đang đậu bị bốc cháy phần đầu

(GLO)- Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo xảy ra rạng sáng 26-11 tại địa bàn xã Phù Mỹ Bắc.

Vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ 20 phút ngày 26-11, tại khu vực đường ĐH 18 Vạn An - Phú Thứ thuộc thôn Mỹ Trang, xã Phù Mỹ Bắc.

Lúc bấy giờ, ô tô đầu kéo biển kiểm soát 76F-006.xx, kéo theo rơ moóc 76G-009.xx đang đậu bên đường thì phần đầu bốc cháy.

Xe đầu kéo bị thiêu rụi phần đầu. Ảnh người dân cung cấp

Ngay sau khi xảy ra cháy, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Mỹ Bắc tiến hành dập lửa. Đến khoảng 2 giờ 5 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo xác minh ban đầu, phương tiện này thuộc chủ sở hữu của ông Trần Đăng Đ. (SN 1982, ở xã Nghĩa Thương, tỉnh Quảng Ngãi). Thời điểm xảy ra vụ việc, phương tiện được giao cho tài xế Phan Văn C. (SN 1983, trú xã Phù Mỹ Bắc) điều khiển.

Hậu quả vụ cháy khiến phần đầu xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại theo trình báo của chủ xe khoảng 700 triệu đồng.