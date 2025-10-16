Gia Lai: Xe tải bốc cháy khi đang chạy trên quốc lộ 1

(GLO)- Sáng 16-10, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy xe tải; rất may không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ ngày 16-10, trên quốc lộ 1 đoạn thuộc địa bàn khu phố Bình Chương Nam, phường Bồng Sơn.

Hàng hóa trên thùng xe tải bốc cháy dữ dội. Ảnh: Mạng xã hội

Thời điểm xảy ra cháy, ô tô tải biển kiểm soát 77C-115.xx đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn đường trên thì ngọn lửa bùng lên ở đuôi thùng xe, hàng hóa bốc cháy rơi xuống đường. Lúc bấy giờ tài xế kịp thời dừng lại và thoát ra khỏi xe.

Ngay sau đó người dân và các lượng chức năng cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) tham gia phối hợp chữa cháy.

Đến lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Xe tải đang di chuyển thì thùng xe bốc cháy. Clip: Mạng xã hội

Thông tin ban đầu từ hiện trường, hàng hóa bị cháy trên xe tải là mặt hàng ly giấy đựng mì ăn liền. Thiệt hại chưa xác định.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.