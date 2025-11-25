Gia Lai: 11 tháng phạt nguội hơn 125,6 tỷ đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ ngày 15-12-2024 đến 14-11-2025, qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện, xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm với tổng số tiền theo thông báo hơn 125,6 tỷ đồng.

Theo đó, trong thời gian nói trên, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí 309 ca với 1.360 lượt cán bộ chiến sĩ trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông.

Kết quả đã trích xuất và thông báo vi phạm đối với 33.341 trường hợp, với tổng số tiền theo thông báo vi phạm hơn 125,6 tỷ đồng. Hầu hết trường hợp vi phạm mắc lỗi về tốc độ, trong đó 2 lỗi phổ biến là chạy quá tốc độ từ 10-20 km/giờ và chạy quá tốc độ từ 5-10 km/giờ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân một số nội dung liên quan đến thủ tục nộp phạt nguội. Ảnh: Nguyễn Chơn

Đến nay, riêng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10.136 trường hợp, trong đó giải quyết qua dịch vụ công 10.133 trường hợp (đạt tỷ lệ gần 100%), với số tiền nộp phạt hơn 41,5 tỷ đồng. Trong số trường hợp vi phạm còn lại, một phần đã nộp phạt tại Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành nơi chủ phương tiện, người vi phạm cư trú.

Thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và quy định tại khoản 5, Điều 24 Thông tư 73/2024/TT-BCA, Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp xử lý vi phạm, chặn đăng kiểm đối với hàng nghìn trường hợp quá hạn 20 ngày (từ ngày gửi thông báo phạt nguội) nhưng người vi phạm không nộp phạt theo quy định.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm công tác trích xuất hình ảnh, gửi thông báo vi phạm cũng như giải quyết thủ tục khi người dân đến nộp phạt. Bên cạnh công tác xử phạt, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, giáo dục cá biệt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.