Tài xế vi phạm tốc độ 31 lần trong 6 tháng, Cảnh sát giao thông phải tìm cách ngăn chặn

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa xử phạt ông N.M.C. (SN 1986, ở phường Quy Nhơn Nam) - người đã phạm lỗi tốc độ 31 lần trong 6 tháng. Đây là trường hợp có số lần vi phạm phạt nguội nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Có những những ngày tài xế vi phạm từ 3 - 4 lần. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, hệ thống camera giám sát của lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận ô tô mang biển kiểm soát 77A-168.xx phạm lỗi chạy quá tốc độ 31 lần trong thời gian từ tháng 3-2025 đến ngày 3-9. Lỗi vi phạm đa phần là chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10 km/giờ, địa điểm vi phạm là đoạn quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Bắc.

Đáng chú ý, có những ngày phương tiện này vi phạm nhiều lần. Trong đó, ngày 13-8 phương tiện vi phạm đến 4 lần, ngày 14-8 vi phạm 3 lần - hiện tượng chưa từng thấy.

Thời gian qua, sau mỗi lần tài xế phạm lỗi, Phòng Cảnh sát giao thông đều trích xuất hình ảnh, gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện. Tuy nhiên sau hàng chục lần gửi thông báo, đơn vị vẫn không thấy chủ phương tiện, tài xế vi phạm chủ động liên hệ làm việc.

Tháng 8-2025, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Bình Định (nơi đăng ký thường trú của chủ phương tiện) để xác minh, liên hệ làm việc nhằm xử lý hành vi vi phạm, đồng thời xác định nguyên nhân, ngăn chặn tình trạng vi phạm liên tiếp tái diễn.

Qua làm việc, ông C. cho biết hằng ngày lái xe đi làm do không chú ý quan sát các biển báo tốc độ nên đã vô tình mắc lỗi. Thời gian qua, vì chuyển chỗ ở nên ông đã không nhận được các thông báo vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông.

“Một phần cũng là do tôi chủ quan, không chủ động tra cứu thông tin phạt nguội nên không hay biết. Nếu cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông không xác minh thông tin nơi ở để liên hệ mời làm việc, có lẽ số lần vi phạm của tôi sẽ còn tiếp tục tăng lên”, ông C. chia sẻ.

Được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông phân tích, nhắc nhở và giáo dục cá biệt, ông C. nhận thức được vấn đề và cam kết không tái phạm.

Với 31 lần vi phạm, tài xế này bị xử phạt số tiền 36,1 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.