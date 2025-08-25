Xử lý tài xế ô tô 11 lần vi phạm tốc độ trong chưa đầy 3 tháng

(GLO)- Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã trích xuất hình ảnh và gửi thông báo vi phạm đến chủ ô tô biển kiểm soát 77A-399.52 - phương tiện chạy quá tốc độ 11 lần trong chưa đầy 3 tháng.

Theo xác minh của Phòng Cảnh sát Giao thông, chủ phương tiện này là ông N.N.S. ở thôn Nam Tượng 1, xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, từ ngày 6-6 đến 24-8, hệ thống camera giám sát của lực lượng Cảnh sát Giao thông ghi nhận phương tiện này vi phạm tốc độ đến 11 lần, trong đó có 9 lần phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h. Đáng chú ý, phương tiện này có đến 10 lần phạm lỗi tốc độ trong khung thời gian từ 1 giờ đến 5 giờ 30 phút. Với số lỗi vi phạm nói trên, tổng mức xử phạt áp dụng lên đến 52,9 triệu đồng.

Lần phạm lỗi tốc độ gần nhất của phương tiện là vào 1 giờ 6 phút ngày 24-8. Ảnh: ĐVCC

Theo Thượng tá Lê Hồng Phương-Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông: Qua phân tích tình hình vi phạm giao thông ghi nhận bởi hệ thống camera giám sát cho thấy, đa phần các trường hợp mắc cùng một lỗi trên cùng một tuyến đường nhưng vi phạm nhiều lần là do tâm lý, thói quen, ý thức chấp hành luật giao thông của người điều khiển phương tiện.

“Chẳng hạn trong khung giờ rạng sáng, nhiều tài xế làm nghề vận chuyển hàng hóa vì tâm lý vội vàng để kịp giao hàng nên thường xuyên vi phạm quy định tốc độ. Một số khác lại có tâm lý chủ quan, đối phó, nghĩ thời điểm rạng sáng sẽ không bao giờ có Cảnh sát Giao thông trên đường nên không chấp hành đúng quy định về tốc độ”-Thượng tá Lê Hồng Phương chia sẻ.

Để chấn chỉnh tình trạng này, bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, Phòng Cảnh sát Giao thông chú trọng hoạt động giáo dục cá biệt, giúp người vi phạm tự ý thức được các nguy cơ của hành vi để tự giác sửa đổi.