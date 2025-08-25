Danh mục
Xử lý tài xế ô tô 11 lần vi phạm tốc độ trong chưa đầy 3 tháng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã trích xuất hình ảnh và gửi thông báo vi phạm đến chủ ô tô biển kiểm soát 77A-399.52 - phương tiện chạy quá tốc độ 11 lần trong chưa đầy 3 tháng.

Theo xác minh của Phòng Cảnh sát Giao thông, chủ phương tiện này là ông N.N.S. ở thôn Nam Tượng 1, xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, từ ngày 6-6 đến 24-8, hệ thống camera giám sát của lực lượng Cảnh sát Giao thông ghi nhận phương tiện này vi phạm tốc độ đến 11 lần, trong đó có 9 lần phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h. Đáng chú ý, phương tiện này có đến 10 lần phạm lỗi tốc độ trong khung thời gian từ 1 giờ đến 5 giờ 30 phút. Với số lỗi vi phạm nói trên, tổng mức xử phạt áp dụng lên đến 52,9 triệu đồng.

3.jpg
Lần phạm lỗi tốc độ gần nhất của phương tiện là vào 1 giờ 6 phút ngày 24-8. Ảnh: ĐVCC

Theo Thượng tá Lê Hồng Phương-Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông: Qua phân tích tình hình vi phạm giao thông ghi nhận bởi hệ thống camera giám sát cho thấy, đa phần các trường hợp mắc cùng một lỗi trên cùng một tuyến đường nhưng vi phạm nhiều lần là do tâm lý, thói quen, ý thức chấp hành luật giao thông của người điều khiển phương tiện.

“Chẳng hạn trong khung giờ rạng sáng, nhiều tài xế làm nghề vận chuyển hàng hóa vì tâm lý vội vàng để kịp giao hàng nên thường xuyên vi phạm quy định tốc độ. Một số khác lại có tâm lý chủ quan, đối phó, nghĩ thời điểm rạng sáng sẽ không bao giờ có Cảnh sát Giao thông trên đường nên không chấp hành đúng quy định về tốc độ”-Thượng tá Lê Hồng Phương chia sẻ.

Để chấn chỉnh tình trạng này, bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, Phòng Cảnh sát Giao thông chú trọng hoạt động giáo dục cá biệt, giúp người vi phạm tự ý thức được các nguy cơ của hành vi để tự giác sửa đổi.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Pháp luật

(GLO)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai, từ ngày 16-7 đến 15-8, các lực lượng chức năng đã xử lý 319 vụ vi phạm, khởi tố 2 vụ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cảnh sát hình sự đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Cảnh sát Hình sự Gia Lai đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm

Pháp luật

(GLO)- Sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng điều tra, phá nhiều vụ án nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng trọng án trước khi vượt biên, đồng thời triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm cờ bạc quy mô lớn.

Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

84% cơ sở lưu trú ở Gia Lai khai báo khách qua phần mềm ASM

84% cơ sở lưu trú ở Gia Lai khai báo khách qua phần mềm ASM

Pháp luật

(GLO)-Ngày 20-8, Công an tỉnh cho biết, sau gần 1 tháng triển khai cao điểm “30 ngày, đêm” theo Kế hoạch số 817/KH-CAT-PC06 về triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, toàn tỉnh có 1.057/1.248 cơ sở khai báo khách qua phần mềm ASM, đạt tỷ lệ 84%.

